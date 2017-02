Don Giovanni, pe scena Operei Brașov

Una din cele mai complexe si, din acest motiv, dificile opere din creatia lui Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, va fi din nou pe scena Operei Brasov. Baritonul Adrian Marcan este decis sa le transmita brasovenilor mai multa emotie in rolul lui Don Giovanni.

„Dintre spectacolele pe care eu le interpretez, Figaro, Trubadurul si alte spectacole, mi-am pus o amprenta speciala pe acest rol si lumea vine foarte incantata la spectacol, spune Marcan.

Nici rolul feminin din opera, cel al Donnei Elvira, nu este unul obisnuit, mai ales in interpretarea impresionanta a sopranei Cristina Radu.

„Noi oferim un spectacol foarte frumos, un spectacol modern si, in acelasi timp, clasic, cu o montare cu totul deosebita, minimalista, dar care pune accent pe simbolurile prezente in aceasta opera. Este un mod de a ne trai ideile si a supravietui dincolo de orice peisaj istoric si toate schimbarile care se intampla in tara si in lume” spune Cristina Radu.

Cu o distributie deosebita, in regia lui Cristian Mihailescu, cu coregrafia Nerminei Damian si sub bagheta dirijorului Traian Ichim, solistii Operei Brasov vor oferi un nou spectacol de gala melomanilor. Spectacolul va avea loc sambata, de la ora 18:30, la Sala Operei.

Vifor Rotar