Donald Trump pregătește o mutare bombă pentru Romania! Jenny Paulson, fostă Zaharia, ambasador al SUA!

Sunt informatii ca, o va numi în funcția de Ambasador al SUA pe Jenny Paulson, fostă Zaharia, cea mai bogată româncă din lume.

Sotul celei mai bogate romance din lume, John Paulson, detine compania Paulson&Co , averea sa ajungand la cote incredibile in 2007, cand a inceput declinul economiei SUA. Acesta a pariat, ca si Soros, impotriva pietei si a anticipat recesiunea, compania lui Paulson castigand astfel 15 miliarde de dolari, din care lui personal i-au revenit 3,7 miliarde. Un alt tun legal al lui John Paulson a avut loc in 2010, cand acesta a investit in piata materiilor prime si in obligatiuni guvernamentale , miscari in urma carora si-a rotunjit averea personala cu alte cinci miliarde de dolari.

Cu toate ca are o avere fabuloasa, Paulson prefera sa mearga in continuare cu metroul sau cu trenul, considerand ca, daca si-ar angaja un sofer personal si ar merge cu propriul automobil, nu ar face decat sa piarda timp, bani si popularitate…

Sotul celei mai bogate romance, a fost ironizat de celebrul actor Alec Baldwin din cauza unei petreceri de mega-fite.

Familia Paulson are unele dintre cele mai scumpe proprietati din Aspen, Southampton si New York!. Cea mai ieftina casa a ei costa 15 milioane de dolari… Cum a ajuns Jenny cea mai bogata romanca din lume.

Doar in America este posibil acest lucru!

Jenny Paulson este soţia miliardarului american John Paulson. A renunţat la cetăţenia română atunci când a fost naturalizată în SUA, iar din anul 2000 este căsătorită cu John Paulson, miliardar care controlează compania Paulson & Co – şi cu care au impreuna două fete atragatoare, Giselle şi Danielle.

Jenny,fosta Zaharia a fost de la inceput principala asistenta personală a lui John, iar de când s-au căsătorit, apare rareori în public şi atunci la evenimente caritabile.

Donald Trump are legături apropiate de prietenie cu familia Paulson, iar românca, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul preşedinte al Americii să candideze.

Ajunsa pe legendarul “Taram al fagaduintei”, tanara romanca a incercat meserii de succes , numai sa faca bani. La un moment dat, a lucrat si ca reporter la o televiziune din New York. L-a cunoscut pe miliardarul John Paulson in 1995, la un an dupa ce acesta isi deschisese firma care avea sa fie afacerea vietii lui, Paulson&Co. Avea nevoie de o secretara-asistenta isteatza,rapida in decizii, iar romanca parea sa poata face fata cererilor postului. La acea vreme, americanul avea 45 de ani, varsta pana la care isi construise o reputatie de playboy in cercurile exclusiviste newyorkeze, de barbat sarmant mereu inconjurat de frumuseti. Iar romanca Jenny ,si ea o femeie frumoasa,desteapta,dar si serioasa, nu facea nota discordanta,dar se evidentia prin decentza si atitudine, lucru pe care l-a remarcat si viitorul ei sot.

Fratele celei mai bogate romance din lume, a fost sofer de taxi George Zaharia era considerat un real talent al atletismului romanesc inainte sa se retraga din sport pentru a-si face un rost la New York.

George Zaharia era considerat un real talent al atletismului romanesc inainte sa se retraga din sport pentru a-si face un rost la New York. George Zaharia a renuntat inainte de ’89 la o promitatoare cariera in echipa nationala de atletism pentru sansa unei vieti libere in America. Fratele lui Jenny s-a angajat ca sofer de taxi, pentru ca apoi sa o aduca si pe sora sa in New York, restul fiind deja istorie. Dar o istorie spectaculoasa!

Jurnalistii de la CANCAN au prezentat, la noi, primii povestea incredibila a celei mai bogate romance din lume, Jenny Paulson.

Aceasta a venit in America, unde se afla deja fratele ei, George Zaharia, cu ideea de a-si castiga existenta intr-un mediu mult mai prosper. La inceput, lucurile nu erau deloc roz pentru actuala miliardara, Jenny avandu-l alaturi, in marea metropola americana ,doar pe fratele ei.

George „fugise” inainte de anul ’89 din Romania, via Atena, ajungand sa fie sofer de taxi in New York si cunostea mult mai bine „mersul” lucrurilor pe Taramul Fagaduintei. Altfel, fratele celei mai bogate romance din lume a lasat in urma sa o cariera promitatoare in atletism, fiind unul dintre cei mai talentati romani in probele de fond. De fapt, George Zaharia s-a si ajutat de postura sa de sportiv ca sa „evadeze” din regimul comunist. Acesta a parasit delegatia Romaniei dupa un cantonament in Grecia. De acolo, Zaharia a luat o cursa spre America cu destinatia New York. La intoarcere, dupa evadarea lui George Zaharia, intreaga delegatie romana a avut probleme serioase, fiind anchetata de catre autoritati.

Vazandu-se intr-o tara democratica, fostul atlet s-a apucat de prima meserie la indemana: taximetria; meserie banoasa de care s-a atasat foarte mult... Si daca o faci cum trebuie. putina lume stie ca el secretele si frumusetea de noapte ale metropolei americane.

Acum, dupa ce sora lui a ajuns sa aiba o avere de sapte miliarde (de dolari, nu de lei!) vremurile de saracie par un vis urat si indepartat si pentru fostul sportiv, cumnat cu Paulson, un miliardar popular, care mergea alaturi de muncitorii sai, cu metroul… Se spune ca si-a cucerit seful dupa 200 de intalniri! Sau, mult mai probabil, seful a cucerit-o pe Ea, cunoscuta ca o persoana frumoasa, intuitiva, dar si foarte atasata!