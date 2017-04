Dosar penal in rem după tragedia din Retezat

Poliția Hunedoara a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul tragediei din Masivul Retezat în care şi-au pierdut viaţa campionii juniori la alpinism Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi. Ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg, dar ar putea fi preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

Ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg, dar ar putea fi preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în funcție de complexitatea ulterioară a cauzei dosarul. Până acum au fost audiați coordonatorul și două persoane din grupul celor 51 de turiști care se aflau sâmbătă în apropierea locului în care s-a produs avalanșa și care au intervenit pentru scoaterea de sub zăpadă a victimelor.

După ce au cucerit munţi extrem de dificili nu doar pentru vârsta lor, ci şi pentru alpinişti adulţi cu experienţă, Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi au fost răpuşi în Munţii Retezat de o avalanşă de zăpadă şi bolovani. 2016 a fost cel mai an din cariera Dor Getei, care devenea cea mai tânără alpinistă din lume, în timp ce Erik, coleg cu Geta la Clubul Sportiv Montan Altitude, a fost declarat cel mai tânăr alpinist din Europa care a atins Vârful Aconcagua.

Tragedia din Masivul Retezat s-a petrecut în timpul unei excursii montane de trei zile organizate de Ovidiu Popescu, tatăl alpinistei Dor Geta, şi făcea parte din Circuitul „7 munţi din grădina Carpaţilor“, organizat de Clubul Montan Altitudine din Râşnov, Excursia a început vineri şi urma să se încheie duminică, după ce grupul de turiști ar fi escaladat Vârful Peleaga, la 2.509 metri altitudine. Deşi meteorologii anunţaseră că vremea se înrăutăţeşte şi că există pericol de avalanşă în munţi, organizatorul Ovidiu Popescu a decis ca, totuşi, excursia să continue.

