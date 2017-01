Dosar penal pentru cazul de TBC de la Liceul „George Moroianu”

Politia Municipiului Sacele a deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, in cazul profesoarei depistate cu TBC de la Liceul „George Moroianu” din Sacele. Cordonati de un procuror, politistii trebuie sa stabileasca daca profesoara ar fi ascuns boala, mai ales ca 60 de copii au iesit pozitiv la primele teste

Politia Municipiului Sacele a deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, in cazul profesoarei depistate cu TBC de la Liceul „George Moroianu” din Sacele. Cordonati de un procuror, politistii trebuie sa stabileasca daca profesoara ar fi ascuns boala, mai ales ca 60 de copii au iesit pozitiv la primele teste. Intre timp, Directia de Sanatate Publica verifica modul in care sunt respectate masurile luate pentru prevenirea raspandirii infectiei.

Profesoara de engleza a fost diagnosticata cu TBC la sfarsitul anului trecut. Peste 200 de elevi si 90 de profesori au fost testati iar alti 65 de elevi sunt asteptati sa faca primele teste. Intre timp, Directia de Sanatate Publica verifica modul in care s-a facut dezinfectia in salile de clasa.

Dr. Claudia Bularca, purtator de cuvant DSP Brasov, spune ca institutia a trimis ieri o echipa de control care sa verifice masurile dispuse dupa ce s-a facut dezinfectie si nebulizare.

In urma primelor teste, 60 de copii au iesit pozitiv si vor fi chemati la teste suplimentare.

Sunt infectati, dar nu manifesta boala si vor fi controlati de medicii pneumologi pediatri. Daca in urma acestor analize suplimentare se va depista ceva, vor intra pe chimioprofilaxie

Politistii au inceput urmarirea penala in rem in acest dosar si vor continua cercetarile.

Potrivit Gabrielei Dinu, purtator de cuvant IPJ Brasov, Politia Municipiului Sacele s-a autosesizat si a intocmit un dosar penal conform art. 352 din Codul Penal, care prevede zadarnicirea combaterii bolilor. Oamenii legii vor verifica toate ipotezele legate de urmarirea penala in rem.

Profesoara de engleza este sub tratament in spitalul din Prahova in care se afla internata, confirma onut Tanase, directorul Liceului Teoretic „George Moroianu”.

In aceasta saptamana vor fi retestati si elevii care au iesit pozitiv la primele teste.

