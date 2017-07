Dosarul nr. 6 Aristotel Cancescu – fostul presedinte al CJ Brasov, trimis in judecata de DNA pentru folos necuvenit, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat difuzat de DNA, citat de Agerpres, alaturi de Cancescu au fost deferiti justitieiȘ– Emil Cirica, la data faptei director al Directiei Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul CJ Brasov;– Virginia Martin, fost director general al Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov;– Maria Codruta Luca, fost director general adjunct economic al DGASPC Brasov;– Claudiu Dalea, sef Serviciu Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Tehnic si Patrimoniu din cadrul DGASPC Brasov;– Mircea Romeo Martin;– Gavril Matei, consilier judetean la data savarsirii faptelor si administrator de fapt al SC Licofrig SRL si SC Frigomat SRL;– Lucia Cristina Grama, la data faptelor administrator de drept al SC Licofrig SRL. Acuzatiile sunt de abuz in serviciu, dare sau luare de mita.De asemenea, au fost trimise in judecata persoanele juridice Licofrig SRL, SC Frigomat SRL si SC Polia Com SRL, pentru complicitate la abuz in serviciu sau dare de mita. Potrivit unui comunicatului DNA, in perioada iulie 2012 – martie 2013,l-a determinat pe directorul general al DGASPC Brasov, Virginia Martin, fie direct, fie prin intermediul directorului DIUAT, Emil Cirica, sa solicite CJ Brasov suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei (prin mai multe adrese emise in perioada iulie-decembrie 2012), astfel incat sa fie achizitionate mai multe produse si lucrari prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare institutiei, iar achizitiile sa fie fractionate pentru a se recurge la proceduri de achizitie directa.Demersul presedintelui CJ Brasov, sprijinit de directorul economic Aurelia Popescu si de directorul DIUAT Emil Cirica, a avut in vedere interesele economice ale lui Gavril Matei, in dauna DGASPC Brasov, prin directionarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei pentru achizitionarea unor produse si lucrari de la SC Licofrig SRL, fie direct, fie indirect prin intermediul SC Frigomat SRL (ambele societati fiind controlate de Gavril Matei).In baza adreselor respective, au fost intocmite formal mai multe referate de catre DIUAT – Serviciul Investitii, Achizitii Publice al CJ Brasov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Aurelia Popescu si directorul DIUAT, Emil Cirica, fiind folosite la initierea unor proiecte de hotarari ale CJ Brasov pentru majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al DGASPC Brasov pe anul 2012. Ulterior, hotararile au fost adoptate cu sustinere din lui Cancescu in plenul CJ Brasov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012).Procurorii mai arata ca, in final, in calitate de presedinte al CJ Brasov, Aristotel Cancescu Aristotel a emis dispozitii prin care, prin rectificare, bugetul DGASPC Brasov a fost majorat cu suma totala de 1.115.000 lei. Cu acesti bani au fost cumparate produse si servicii de la Licofrig SRL si Frigomat SRL.In acelasi context, o parte din documentele respective au fost intocmite si semnate de inculpatii Maria Codruta Luca si Claudiu Dalea.Referatul a fost folosit la initierea unui nou proiect de hotarare a Consiliului judetean, adoptat ulterior, cu sustinere din partea lui Cancescu (HCJ 103/29.10.2012). Hotararea a stat la baza unei dispozitii de rectificare emisa in luna decembrie 2012.Astfel, in urma hotararilor CJ Brasov si a dispozitiilor mentionate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri si cheltuieli al DGASPC Brasov, Cancescu a determinat, fie direct, fie indirect prin intermediul directorului DIUAT, Emil Cirica, si cu sprijinul consilierului judetean Gavril Matei, pe directorul general Virginia Martin si, implicit, pe angajatii din subordinea acesteia care aveau atributii in domeniul achizitiilor publice si angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice, sa achizitioneze de la cele doua societati controlate de Gavril Matei produse si lucrari supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare institutiei publice, in cadrul a 35 de proceduri de achizitie directa.Anchetatorii precizeaza ca valoarea unora dintre produse si lucrari a fost fractionata in mod nelegal pentru a se aplica procedura achizitiei directe. Mai mult, banii au fost platiti, desi unele dintre aceste produse si lucrari nu erau livrate sau executate la data efectuarii platii.Valoarea prejudiciului produs DGASPC Brasov, prin realizarea in mod nelegal a acestor achizitii, s-a stabilit la suma de 382.223 lei. Acesta reprezinta diferenta intre valoarea produselor achizitionate de cele doua firme si valoarea la care au fost revandute DGASPC Brasov sau chiar valoarea intreaga a produselor care nu erau necesare sau justificate (aparate de aer conditionat, vitrine frigorifice, lucrari de intretinere si reparati centrale termice), precum privarea autoritatii contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selectionate intr-un mediu concurential. In cursul lunii ianuarie 2013, in schimbul incalcarii atributiilor de serviciu, Virginia Martin, director general al DGASPC Brasov, a primit de la Gavril Matei, cu sprijinul inculpatei Lucia Grama, un autovehicul marca BMW X3, in valoare de 15.388 euro, proprietatea societatii SC Licofrig SRL. Pentru a ascunde acest folos, la data de 4 martie 2013, Licofrig SRL Sacele a intocmit o factura si o chitanta care consemneaza, in mod nereal, ca autovehiculul BMW X 3 i-a fost vandut sotului inculpatei, Romeo Mircea Martin, la un pret de 43.573 lei, bani ce ar fi fost platiti societatii respective.Conform DNA, in cursul anului 2010, pe fondul unei intelegeri infractionale intre Virginia Martin si asociatul unic al SC Polia Com SRL, a fost incheiat, cu incalcarea prevederilor legale, un contract (prelungit de trei ori) prin care DGASPC Brasov a inchiriat un spatiu pe care societatea il detinea in orasul Sacele, cu destinatia de arhiva.Aceasta conduita a avut ca rezultat obtinerea unui folos necuvenit in patrimoniul SC Polia Com SRL si totodata un prejudiciu in valoare de 120.200 lei, reprezentand contravaloarea chiriei achitata de DGASPC Brasov pe durata derularii contractului de inchiriere, in conditiile in care institutia detinea spatii proprii pentru a-si organiza arhiva.In perioada august 2011-februarie 2013, Virginia Martin, in calitate de director general al DGASPC Brasov si ordonator de credite, cu eludarea dispozitiilor legale, a dispus intocmirea mai multor acte (adrese, referate, proiecte de angajamente legale, angajamente legale, ordonantari de plata, ordine de plata), pe care le-a semnat in cadrul a 13 proceduri trucate de achizitie directa a unor produse de la aceeasi firma, SC Polia Com SRL.De aceasta data, folosul necuvenit obtinut de catre firma respectiva, corelativ cu producerea unui prejudiciu in dauna DGASPC in acelasi cuantum, a fost de 254.741 lei, reprezentand diferenta intre valoarea produselor achizitionate de Polia Com SRL si valoarea la care au fost revandute DGASPC Brasov, precum si o vatamare a intereselor legale ale institutiei publice, respectiv in privarea autoritatii contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selectionate intr-un mediu concurential.

DGASPC Brasov s-a constituit parte civila in dosar cu suma de 688.346 lei reprezentand daune materiale, solicitand totodata plata dobanzii legale penalizatoare de la data constituirii ca parte civila si pana la plata efectiva a sumei.

In cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Aristotel Cancescu, Emil Cirica, Virginia Martin, Lucia Cristina Grama, Gavril Matei, SC Licofrig SRL, SC Frigomat SRL, Maria Codruta Luca, Claudiu Eugen Dalea si SC Polia Com SRL si altor persoane.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brasov, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Anterior, Aristotel Cancescu a fost trimis in judecata, pana acum si in alte cinci dosare.