Dosarul RCS-RDS vs Antena 3! Bendei în pronuntare pe 28 iunie!

Sorin Alexandrescu

In continuare, el a afirmat ca se simte victima unei inscenari, adevaratele tinte fiind Dan Voiculescu si fiicele sale.

„Am sentimentul ca sunt victima unei inscenari. Asteptand sa fiu judecat in camera de consiliu, anchetatorii mi-au zis de 20 de ori sa spun ce stiu despre Camelia si Dan Voiculescu. A fost demarat un mecanism represiv. (…) Nu am savarsit nicio fapta penala, sunt un om responsabil. Toata viata am invatat si am muncit. Sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii in situatia in care voi fi condamnat”, a continuat Alexandrescu.

La randdul ei, Camelia Voiculescu a aratat ca este victima procurorilor, in conditiile in care acestia doreau sa ajunga la tatal sau.

„In 2007, m-a trimis in judecata domnul procuror Eva si am fost achitata, acum incearca domnul Papici. Chiar nu ii doresc lui Sorin sa plateasca pentru ceva ce nu a facut. Nu am discutat cu Sorin despre intalnirile lui cu Bendei”, a precizat Camelia Voiculescu, cu completarea ca este de acord sa munceasca in folosul comunitatii daca va fi gasita vinovata.