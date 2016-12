Două noi școli de vară pentru sașii și șvabii plecați din România

Doua scoli de vara destinate membrilor comunitatii de sasi si svabi originari din Romania vor fi organizate in cursul anului viitor, informeaza Guvernul printr-un comunicat de presa.

Proiectul vine in sprijinul comunitatii de sasi si svabi plecati din Romania, prin facilitarea legaturii cu tara si promovarea in randul generatiilor tinere a mostenirii culturale specifice ca parte a comunitatii multietnice din Transilvania, se arata in comunicat.

La fiecare scoala de vara vor participa 30 de tineri, liceeni si studenti sasi si svabi din Germania. Prima editie va avea loc in vara anului 2017 (iulie-august) si va dura 10-12 zile. Scolile de vara vor include cursuri, ateliere si vizite de lucru prin care tinerii vor fi familiarizati cu patrimoniul cultural sasesc si svabesc din Romania, cu limba romana si cu dialectele sasesc si svabesc si vor avea ocazia de a afla cateva notiuni de baza privind istoria comuna a grupurilor etnice germane din Transilvania.

Departamentului Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va asigura bugetul necesar de aproximativ 535,7 mii lei si coordona comitetul de organizare format din reprezentanti ai ministerelor partenere, ai ambasadei Romaniei de la Berlin si ai asociatiilor sasilor si svabilor din Germania si din Romania.

Pentru zona Transilvaniei se va identifica posibilitatea realizarii unui parteneriat cu Fundatia Bisericilor Evanghelice din Romania, iar pentru zona Banatului se va urmari corelarea actiunilor scolii de vara cu actiunile ce vor avea loc in cadrul programului Timisoara 2021- Capitala Culturala Europeana.

Initierea proiectului s-a realizat in colaborare cu Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei, Ministerul Tineretului, precum si in baza consultarilor cu Asociatia Sasilor Transilvaneni din Germania si cu Asociatia Svabilor Banateni din Germania.