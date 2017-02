Dr. Carmen Daniela Neculoiu, noul manager la Judetean

Medicul a obtinut media finala 8.92 in urma concursului pe care l-a sustinut. Doctorita Neculoiu il inlocuieste pe dr. Adrian Albota, care a detinut functia de conducere interimar in ultimii trei ani.

Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de manager a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov a afisat joi rezultatele finale.

Singurul candidat, dr. Carmen Neculoiu a obtinut media finala 8,92, fiind considerata admisa. La testul grila de luni a obtinut nota 7.40, joi pe proiectul de management a obtinut nota 9,50, iar la interviul de selectie 9,86.

Dr. Adrian Albota, care a detinut functia de conducere interimar in ultimii trei ani, nu s-a inscris la competitia lansata de Consiliul de Administratie al unitatii sanitare pentru ocuparea acestui post.

Carmen Neculoiu are acum misiunea sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de director medical, pe care a detinut-o pana in prezent.

Vifor Rotar