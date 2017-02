Dragoş Dobrescu este noul antrenor al handbalistelor de la Corona

Echipa de handbal Corona Braşov are, începând de marţi, un nou antrenor. După înfrângerea neaşteptată în faţa Măgurei Cisnădie, care a dus la demisia antrenorului Dumitru Berbece, conducerea clubului Corona s-a orientat rapid, astfel încât noul antrenor a fost prezentat presei şi jucătoarelor. Este vorba despre Dragoş Dobrescu, fost jucător şi antrenor la echipa masculină CSM Ploieşti în calitate de antrenor principal. Adus la Braşov la recomandarea lui Radu Voina, Dobrescu a semnat un contract cu Corona până la finalul lunii mai.

,,Din ce am înţeles, la acest club probleme nu ar fi, nu au probleme financiare sau de altă natură, cred că probleme sunt în teren pentru că nu se vede echipa. Este clar că în restul timpului care mi-a rămas eu e să încerc să le strâng, să tragem până la final meci cu meci, să fie din partea lor plăcerea de a juca handbal. Jucătoare de valoare sunt, nu văd de ce nu ar ieşi şi rezultatele pozitive. Este o provocare pentru mine, cunosc echipa, cunosc situaţia, tot ce îmi doresc este să le văd jucând de plăcere. Numai de ele depinde, cred că nu poţi schimba handbalul. El este acelaşi, nu am formula magică, nu poate garanta nimeni că are schema cu care poate câştiga meci de meci. În acest moment este importantă atitudinea, determinarea şi plăcerea de a juca handbal. Sper să ajung în timpul pe care îl am să le unesc, să fim echipă şi să ne ajutăm unii pe alţii. În clipa asta principalul meu obiectiv nu este cel de la finalul lunii mai ci meciul cu Romanul. Normal că ar fi extraordinar să ne calificăm, dar ce îmi doresc e să văd echipa cu zâmbetul pe buze şi că se bucură împreună pentru orice gol. Restul le rezolvăm, dar unitatea grupului este cea mai importantă într-un sport de echipă. Vreau să le văd bucurându-se pentru colega de lângă, pentru că la final echipa câştigă. Sunt dornic să încep să muncesc cu ele. Sincer, am avut de învăţat multe de la domnul Voina, care mi-a spus şi m-a încurajat că este o plăcere să lucrezi cu fete, sunt mult mai serioase, mult mai sensibile şi poţi lucra destul de uşor cu ele dacă le faci să funcţioneze ca grup. Mergem la Roman să ne batem. Eu aşa am fost crescut cu o mentalitate învingătoare”, a spus Dragoş Dobrescu

Noul antrenor al Coronei a precizat că din actualul lot o cunoaşte doar pe Mihaela Tivadar dar că în zilele următoare va avea discuţii cu fiecare jucătoare, pentru a le cunoaşte şi a vedea ce spune fiecare despre situaţia echipei şi blocajele existente în ultima vreme, Dobrescu va debuta sâmbătă, pe banca echipei Corona, în meciul de campionat, la Roman

Dorin Duşa