Dricul bate ambulanta la Spitalul Judetean

Spitalul Judetean nu are masini cu care sa transporte bolnavii pentru ca nu le-a solicitat! Conducerea Comisiei de Sanatate din Consiliul Judetean, administratorul spitalului, spune ca avea bani inca de anul trecut, dar managerul unitatii spitalicesti nu a cerut fonduri pentru o ambulanta. In schimb, a achizitionat o autoutilitara pentru morga. Soferul rablei cu care sunt transportati in prezent pacientii a fost suspendat si va fi audiat in comisia de disciplina.

Dupa ce s-a descoperit felul in care pacientii sunt transportanti intre sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta – inghesuiti claie peste gramada intr-o masina rablagita – conducerea spitalului judetean a demarat o ancheta interna. Dr. Adrian Albota – managerul Spitalului Clinic Judetean, spune ca masina respectiva va fi folosita exclusiv in aprovizionare, doar pentru transportul de materiale, in timp ce pacientii vor fi transportati doar cu ambulanta.

Abia anul acesta ar fi sperante pentru noi masini care sa transporte pacientii intre sectiile spitalului; in planul nostru de investitii pe anul acesta, aprobat de Consiliul Judetean, este prinsa si achizitionarea unui Logan Dokker sau chiar doua daca fondurile vor permite pentru transportul de pacienti si materiale in conditii bune si autorizate.

Consiliul Judetean, administratorul spitalelor din municipiu, ar fi avut bani sa achizitioneze un autovehicul pentru necesitatile spitalului, dar conducerea unitatii spitalicesti nu a solicitat acest lucru, spune Mariana Ciju – consilier judetean PNL , presedinte comisia de sanatate CJ Brasov si a preferat sa achizitioneze o autoutilitara pentru morga :

Pana la remedierea situatiei, soferul de pe ambulanta va fi audiat joi in comisia de disciplina.

Un reprezentant din consiliul judetean va participa la controlul care va derulat joi si vineri de o echipa de control a Ministerului Sanatatii.

Luni va demara si ancheta proprie a Consiliului Judetean pe tema problemelor descoperite dupa moartea octogenarei Ioana Caloian, care a murit de frig dupa ce a fost lasata sa plece, sub semnatura, din spital.

Vifor Rotar