Droguri, fildeş şi opere de artă în reţeaua celebrului Alen Moisin

Unul din cei mai temuţi interlopi ai Braşovului ar fi trebuit extrădat în această noapte din Spania. Aici a fugit in urma cu două luni Alen Moisin, din arestul la domiciuliu pe care il executa in locuinţa sa din Săcele. Tot de aici isi conducea reţea infracţionala de tip mafiot; la domiciliul său anchetatorii de la DIICOT şi BCCO au descoperit importante cantităţi de droguri, arme, tablouri din secolele al 18-lea şi al 19-lea sau copii după Picasso, precum şi 53 de kilograme de fildeş

Unul din cei mai temuţi interlopi ai Braşovului ar fi trebuit extrădat în această noapte din Spania. Aici a fugit in urma cu două luni Alen Moisin, din arestul la domiciuliu pe care il executa in locuinţa sa din Săcele. Tot de aici isi conducea reţea infracţionala de tip mafiot; la domiciliul său anchetatorii de la DIICOT şi BCCO au descoperit importante cantităţi de droguri, arme, tablouri din secolele al 18-lea şi al 19-lea sau copii după Picasso, precum şi 53 de kilograme de fildeş.

Alen Moisin era cercetat încă din 8 septembrie anul trecut pentru trafic de droguri. În CV-ul său, braşoveanul a început cu condamnări pentru infracţiuni mai puţin grave, după care complexitatea acestora a crescut. Moisin a fost condamnat pentru tulburarea liniștii publice, proxenetism, furt calificat, infracţiuni informatice, infracţiuni contra persoanelor, şantaj, cămătărie, trafic de droguri.

Procurorii spun că Moisin organizase o reţea infracţională piramidală de tip mafiot care introducea în ţară importante cantităţi de stupefiante pe care le comercializa. Omul de încredere al lui Moisin era finul său, care coordona vânzările de droguri şi colecta sumele de bani. Printre clienţi se număra şi un ofiţer din cadrul unei unităţi militare de pe raza judeţului Braşov, căruia Moisin i-a vândut, în data de 08 noiembrie 2016, 500 grame cannabis. În schimbul mărfii, ofiţerul se angajase să plătească ulterior suma de 18.500 lei, spune Cătălin Borcoman, procuror şef DIICOT Braşov

În seara zilei de 20 ianuarie 2017, poliţiştii nu l-au mai găsit pe Alen Moisin la domiciliul unde trebuia să efectueze arestul. În 24 ianuarie, Curtea de Apel a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu arestul preventiv şi darea în urmărire generală şi internaţională a interlopului. Trei zile mai târziu a fost efectuată o percheziţie la domiciliul inculpatului Alen Daniel Moisin, ocazie cu care au fost identificate, îngropate, 200 grame cannabis, ambalată într-o pungă vidată, un pistol marca Bruni şi 100 cartuşe calibrul 9 mm. În casă s-a găsit un permis de conducere mexican pe numele lui Moisin şi o carte de identitate falsă. Cu câteva zile înainte fuseseră identificate şi ridicate de la membrii reţelei infracţional 46 picturi, cel mai probabil sustrase de la colecţionari ai unor state membre U.E. Unele dintre acestea datează din secolele XVIII – XIX iar valoarea totală a fost estimată la aproximativ 50.000 euro. Alen Moisin se filma cu tablourile şi trimitea filmuleţele celor care se arătau interesaţi de cumpărarea lor.

Cu aceeaşi ocazie au fost identificate 4 bucăţi de fildeş având greutatea totală de 53 de kilograme şi o valoare estimată la 53.000 euro. Comisarul şef Emanuel Samson, şef serviciu antidrog BCCO Braşov, consideră că intervenţiile desfăşurate în colaborare cu DIICOT au avut o dinamică extraordinară.

În cauză au fost efectuate 5 constatări ale unor infracţiuni flagrante şi 3 percheziţii domiciliare. Urmare a cercetărilor efectuate în cauză precum şi în alte cauze conexe, procurorii DIICOT Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 11 persoane, 3 fiind cercetate în stare de arest preventiv şi alte 8 sub control judiciar. Alen Moisin a a reuşit să treacă graniţa în Ungaria în data de 11 februarie şi a ajuns în Spania, la Madrid, unde a fost reţinut de autorităţi, o săptămână mai târziu. In aceasta noapte Moisin ar fi trebuit adus in România pentru ca în această dimineaţă să fie prezentat judecătorilor de la Curtea de Apel. Procedurile de extrădare au întârziat, însă, aşa că va ajunge pe aeroportul Otopeni abia în cursul dupa-amiezii.

Vifor Rotar