După 200 de ani, ieri s-a răsucit Baronul Brukenthal in mormânt!

Cu circa doua luni inainte de alegerile prezidentiale, pe blogul profesorului Radu Golban, au aparut primele informatii privind uriasul tun imobiliar tras de Klaus Iohannis impotriva statului roman. Nu numai ca nu l-am crezut pe Radu Golban. Nu numai ca nu ne-am aplecat suficient de atent asupra dovezilor prezentate de acesta. Iata insa ca, astazi, Prof. dr. Radu Golban revine in forta cu argumente noi, detaliate si temeinice la care domnul Klaus Iohannis, de asta data in pozitia de presedinte al Romaniei, refuza cu obstinatie sa raspunda. Acest refuz este extrem de suspect si se poate afirma, fara a exagera, ca e pur si simplu scandalos.



Aceasta dezvaluire cutremuratoare poate fi, in esenta, sintetizata astfel: in calitate de presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, dar si de primar al Sibiului, domnul Klaus Iohannis a initiat un proces, judecat tot la Sibiu , prin organizatia pe care a condus-o.

A cerut ca FDGR sa fie recunoscut drept succesoare a organizaiei naziste , Grupului Etnic German , scos in afara legii pentru crime de razboi la capatul celui celei de-a doua conflagratii mondiale si ale carei proprietati au fost confiscate de statul roman, conform deciziei aliatilor, printr-un Decret din 8.10.1944 semnat de Regele Mihai. Aceste proprietati, in general imobiliare, reprezentau nu numai imobile care au apartinut Grupului Etnic German, ci si imobile confiscate de ei, in mod abuziv si criminal, inclusiv de la evreii prigoniti si exterminati de nazisti. O judecatorie din Sibiu a consacrat insa aceasta faradelege prin incalcarea acordului de Armistitiu! Dupa care, cativa ani mai tarziu, la insistentele sdministratiei Angela Merkel si ale lui Klaus Iohannis, in 2014, Forumul Democratic al Germanilor a intrat in posesia acestui urias fond patrimonial , extras din avutia publica,pentru care, acum, statul Roman plateste, la el in tara, chirii de zeci de milioane !.

Domnul Klaus Iohannis, cu putin timp inainte sa devina presedinte, a fost decorat cu Crucea de Fier, cea mai inalta distinctie a statului german . Si, din acel moment, institutiile statului roman platesc chirie Forumului German pentru… utilizarea respectivelor imobile , evaluate de catre Ministerul Finantelor la o valoare plasata intre 15 si 18 miliarde de euro. Aceasta fiind istoria pe scurt, astfel cum este ea relatata de Prof. dr. Golban, ne asteptam, fireste, ca presedintele Klaus Iohannis sa dea un raspuns. Pana atunci, ne permitem sa ofer eu insumi cateva detalii.>Primarul Sibiului, Klaus Werner Iohannis , a fost principalul motor al unei reţele care a retrocedat “in integrum”, scoţând din patrimoniul public, multe din clădirile de patrimoniu importante ale oraşului, cu excepţională valoare culturală şi istorică. Corpul de Control al Guvernului a început verificări la Sibiu, după ce Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor a constatat nereguli. În anul 2010, Klaus Iohannis era şi primar, şi preşedinte al Comisiei de retrocedări a municipalităţii. Atunci au fost retrocedate numeroase clădiri şi terenuri, între care nepretuitul Palat Brukenthal, vechea Filarmonica, (transformata in restaurant!) sediul Inspectoratului şcolar, numeroase şcoli, grădiniţie, etc. toate în favoarea Forumului Democrat German , prin Consistoriul evanghelic. Iohannis, el însuşi un campion al achiziţiilor imobiliare litigioase , i-a făcut fericiţi, pe nedrept, nu doar pe cei din Biserica Evanghelică şi Forumul Democrat German. Un lider PDL/PNL, Ştefan Max Baune, furnizor al municipiului Sibiu cu autobuze second-hand, a primit 16 case. Da, da, 16 case si cu acordul direct al primarului! Caz penal pana la D-zeu!

Presa de investigaţii descrie o reţea coordonată din Germania care, prin intermediul Clubului Economic German , acţionează pentru accelerarea retrocedărilor în favoarea Consistoriului Evanghelic German. Sunt nominalizaţi Şteffan Mildner, Max Baune, Andreas Huber, Astrid Fodor ca formau reţeaua lui Klaus Iohannis. Retrocedarea unui ansamblu imobiliar din centrul Sibiului, aflat pe strada Magheru 1 – 3, către Forumul Democrat al Germanilor din România – FDGR este un caz revoltător, Acest impozant imobil situat în centrul oraşului este un monument istoric renovat din multi bani publici şi a fost revendicat în instanţă în 1993, invocându-se că FDGR ar fi succesorul de drept al unei fundaţii de carita te care a funcţionat până la instaurarea regimului comunist. Nu există absolut niciun act la dosarul de retrocedare depus în instanţă care să probeze faptul că FDGR are dreptul juridic de a fi declarat oficial continuatorul acestei fundaţii. Doar martori!