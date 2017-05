După deputați, Redefinirea familiei în Constitutie, o initiativă cetățenească, se indreaptă către aprobarea prin referendum, via Senat

Initiativa cetateneasca prin care familia este redefinita in Constitutie a fost votata in plenul Camerei Deputatilor cu 232 voturi „pentru”, 22 „impotriva si 13 abtineri, fiind nevoie de doua treimi din numarul deputatilor – 219 voturi – pentru ca aceasta sa treaca.

Urmeaza ca si Senatul sa se pronunte asupra proiectului prin care se modifica art. 48 din Constitutie. Modificarea Constitutiei se va face insa in urma unui referendum national, despre care Liviu Dragnea spunea in trecut ca ar putea fi organizat in aceasta primavara.

Cum ar urma sa fie modificat art 48:

„Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.”

Din cele 22 voturi „impotriva” au fost 15 de la USR, cate doua de la PNL, ALDE, UDMR si unul de la PSD – deputatul Petre Florin Manole.

Vezi aici votul electronic pe acest proiect

Cine a votat impotriva:

USR: 15 deputati

PSD: Petre Florin Manole

PNL: Mihai Voicu si Mara Mares

UDMR: Petru Farago si Csoma Botond

ALDE: Dumitru Lovin si Anton Anton

De asemenea, au fost 13 abtineri

– 5 de la PNL,

– 3 de la USR,

– 2 de la UDMR si

– 2 din grupul minoritatilor.

De la USR au fost si 6 voturi „pentru”, iar de la PNL – 42.

***

Proiectul initativei cetatenesti a fost amanat in mai multe randuri in parlament, fiind „plimbat” de la o camera parlamentara la cealalta, pana cand s-a stabilit ca ordinea in care parlamentarii trebuie sa se pronunte este Camera Deputatilor intai, apoi Senatul.

Dupa vot, singurul care s-a exprimat impotriva acestui proiect a fost deputatul Dan Barna de la USR. Deputatii de la celelalte partide au luat cuvantul pentru a lauda initiativa.

Barna declarase in luna martie ca deputatii USR vor vota „conform constiintei” pentru proiectul de lege privind modificarea definitiei familiei din Constitutiei si nu in baza unei „directive de partid”, a anuntat, miercuri, deputatul Dan Barna, intr-o conferinta de presa. USR a ales sa nu faca o recomandare de vot membrilor de partid pe aceasta tema deoarece formatiunea este „unanim de acord” ca tema modificarii Constitutiei este una „artificiala, bagata pe gatul Romaniei de PSD”.

3 milioane de semnaturi stranse de Coalitia pentru Familie pentru definirea familiei drept „casatoria dintre un barbat si o femeie”

Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei.

In actuala forma, acesta prevede ca „familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti”, insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca „familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie”.

Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor. Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.