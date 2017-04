După victorii clare pentru Simona Halep si Irina Begu – Romania vs Marea Britanie 3-1!

Tricolorele se mentin in Grupa Mondiala II

Romania a invins echipa Marii Britanii, scor 3-1, in confruntarea din cadrul barajului de mentinere in Grupa II Mondiala a FedCup.

Dupa prima zi a intrecerilor, in care spectacolul de pe teren a fost umbrit de comportamentul de fițe a jucatoarei Konta, cele doua echipe au obtinut fiecare cate un punct.

Cu un public care a umplut arena ce a încurajat serios si civilizat jucătoarele, la Mamaia, Simona Halep a reusit duminica o victorie in fata britanicei Johanna Konta, scor 6-1, 6-3.

Cu dureri la umăr, Irina-Camelia Begu a adus punctul decisiv pentru echipa tricolora. Jucatoarea aflata pe locul 33 in clasamentul mondial a dispus de britanica Heather Watson, scor 6-4, 7-5. Felicitari