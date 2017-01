E război pe undeva în Europa? Tancuri americane debarcă in Germania. NATO își consolidează flancul de est, în fața Rusiei!

Tancuri, obuziere autopropulsate si sute de alte vehicule de lupta americane au inceput vineri sa debarce in portul german Bremerhaven, de unde vor fi transferate in Europa de Est, pentru a consolida apararea NATO fata de o eventuala agresiune rusa, relateaza News.ro citand agentia Associated Press.

Aproximativ 3.500 de militari din cadrul celei de-a 4-a Divizii de Infanterie de la Fort Carson, in Colorado, urmeaza sa soseasca – impreuna cu echipament care include 87 de tancuri si 144 de vehicule de lupta de Bradley – in urmatoarele doua saptamani.

Operatiunea Atlantic Resolve

Aceasta mobilizare marcheaza inceputul unei noi faze a Operatiunii Atlantic Resolve, care prevede o prezenta continua a unei echipe americane de lupta din cadrul brigazii americane de vehicule blindate in Europa – pe baza de rotatie – timp de noua luni. Misiunea ei este sa ofere asigurari aliatilor ingrijorati din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia si alte state NATO fata de o Rusie tot mai imprevizibila si agresiva.

Noile forte se vor aduna mai intai in Polonia, iar apoi de vor raspandi in sapte tari, din Estonia si pana in Bulgaria.

O unitate a cartierului general va fi stationata in Germania.

Secretarul american al Apararii Ashton Carter a anuntat aceasta desfasurare anul trecut, cand a precizat ca aceste forte vor participa la exercitii militare regulate in regiune, impreuna cu aliati NATO.

Comandantul trupelor americane in Europa, locotenent-generalul Ben Hodges, cataloga la vremea respectiva aceasta mobilizare drept o „incarnare a angajamentului Statelor Unite de a descuraja agresiunea si a-i apara pe aliatii si partenerii nostri europeni”.

Statele Unite planuiesc, de asemenea, sa trimita o brigada a aviatiei de lupta, cu aproximativ zece elicoptere de tip Chinook, 50 de elicoptere de tip Black Hawk si 1.800 de oameni de la Fort Drum, in New York, dar si un batalion impreuna cu 24 de elicoptere de tip Apache si 400 de oameni de la Fort Bliss, in Texas.

Ei vor avea cartierul general in Germania, iar unele aeronave vor fi pozitionate in Letonia, Romania si Polonia.

Alti membri NATO isi vor consolida, de asemenea, prezenta in regiune.

Marea Britanie trimite avioane de vanatoare la Marea Neagra, in Romania, iar un batalion de militari, tancuri si vehicule blindate usoare urmeaza sa fie mobilizat in Estonia, in primavara, sustinut de trupe din Franta si Danemarca.

Germania intentioneaza, de asemenea, sa trimita trupe in Lituania.

Albania, Belgia, Canada, Croatia, Franta, Italia, Luxemburgul, Olanda, Romania si Slovenia urmeaza sa joace totodata un rol in cadrul a ceea ce NATO numeste Enhanced Forward Presence.

Statele Unite planuiesc, de asemenea, sa mute o unitate Stryker din Germania in Polonia, in cadrul acestui grup.

NATO a inceput deja sa pozitioneze echipament si munitie in Europa de Est, cu scopul de a reduce perioada de timp necesara in vederea desfasurarii unor unitati suplimentare, in cazul in care este necesar acest lucru.