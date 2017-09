Echinocțiul de toamnă – momentul când soarele schimbă emisferele!

Începutul toamnei din punct de vedere astronomic este marcat în emisfera nordică prin echinocțiul de toamnă, în același timp în emisfera sudică a Pământului, echinocțiul face trecerea la anotimpul primăvara.

Echinocţiul de toamnă 2017 va avea loc pe 22 septembrie, la ora 23.01 şi reprezintă debutul acestui toamnei din punct de vedere astronomic.

Reprezintă momentul în care Soarele, în mișcarea sa aparentă anuală, trece prin „punctul autumnal” de intersecție a eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, traversând din emisfera nordică în cea sudică.

Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare. În zona Polului Nord începe lunga noapte polară, iar în cea a Polului Sud, Soarele va sta deasupra orizontului timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primăvară.

Momentul echinocțiului de toamnă este cel în care care longitudinea aparentă a Soarelui este de 180 grade. Aflându-se deci în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților.

La latitudinile țării noastre, în aceste zile Soarele va culmina la amiază la o înălțime medie de 45°, ceea ce reprezintă jumătatea distanței unghiulare dintre zenit și orizont.

După echinocțiul de toamnă, orele de lumină vor începe să scadă, până la solstițiul de iarnă, din 21 decembrie.

De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeași dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582), echinocțiul de toamnă s-a produs la 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie.

Cele două puncte de pe ecliptică în care se află Soarele în momentul echinocțiului se numesc puncte echinocțiale, fiind denumite „punctul vernal” și, respectiv, „punctul autumnal”.

Cuvântul „echinocțiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” — „egal” și „nox”, „noctis” — „noapte”.

Echinocțiul de toamnă – timpul când planeta conserva tot ceea ce a creat

In perioada echinoctiilor lungimea zilelor/noptilor variaza cel mai mult (valori de ordinul minutelor pe zi). Astfel in aceasta perioada a echinoctiului de toamna ziua scade (si evident noaptea creste) cu aprox. 3 minute/zi.

Pe 22 septembrie Soare se afla in constelatia Virgo (Fecioara) si isi continua drumul spre sud care l-a inceput pe 21 iunie, la solstitiul de vara pana pe 21 decembrie cand va avea loc solstitiul de iarna. Atunci Soare va ajunge in cel mai sudic punct al eclipticii (drumul aparent al Soarelui in decursul unui an pe bolta cereasca).

Acest moment special este caracterizat de echilibrul intre energiile yin si yang – feminin si masculin – facilitand atingerea starii androginale. Pentru a putea beneficia la maxim de influenta subtila benefica a acestui moment special, va oferim cateva informatii esentiale.

Timp de un an Soarele parcurge intregul cerc zodiacal si ramane aproximativ o luna in fiecare semn. Fiecare semn zodiacal este un arhetip si se manifesta in noi intr-o forma deosebit de complexa sub forma diferitelor caracteristici psiho-emotionale si fizice. Atunci cand insusim intr-un mod armonios cele 12 arhetipuri zodiacale, fiinta noastra atinge un inalt grad de echilibru si armonie ce ne transforma in ceea ce a fost denumit inca din antichitate „Omul Cosmic”.

Aceasta peregrinare anuala a Soarelui faciliteaza manifestarea in fiinta noastra a celor 12 energii arhetipale, in conformitate cu semnul in care se afla in acea perioada.

Daca in perioada echinoctiului de primavara natura renaste si are loc explozia vegetatiei, in perioada echinoctiului de toamna natura incepe pregatirea pentru a conserva tot ceea ce a creat.

In fiinta umana, echinoctiul de toamna produce o echilibrare intre nevoia de munca pentru supravietuire si exteriorizarea frumusetii si iubirii launtrice. Datorita acestui echilibru energetic caracteristic echinoctiului de toamna, toate actiunile realizate in acest interval (trei-cinci zile in jurul acestul moment) vor fi sustinute de emotii puternice, sentimente expansive binefacatoare, ce vor avea rolul de a inlatura multe din tendintele inferioare ale omului, cum ar fi incrancenarea, efortul, sclavia, obsesiile materiale, critica excesiva, pretentiile exagerate.

Echinoctiul de toamna este un simbol al starii androginale, reprezentand calea de acces catre starea de unitate deplina, armonia dintre anima si animus, integrarea armonioasa a fiintei noastre in armonia Divina.