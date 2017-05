Echipa Brașovului, câștigătoare la ,,Transilvania Rally”

Echipa brașoveană de raliuri, ,,ProRally Team Brașov”, a câștigat etapa a doua a Campionatului Național de Raliuri Dunlop, BT Transilvania Rally powered by Ford. Gruparea de la poalele Tâmpei, formată din echipejele Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Škoda Fabia R5), Manuel Mihalache/Alina Bianca Pop (Mitsubishi Evo 9), Andrei Gîrtofan/Doru Vraja (Suzuki Swift Sport), Jean Tatu/Cristian Florea (Subaru Impreza) și Cristiana Oprea/Ioana Stan, a încheiat cursa clujeană pe primul loc în clasamentul la echipe, cu un total de 75 de puncte, fiind urmată de Napoca Rally Academy cu 67 de puncte și DTO Tellur Rally Team cu 59 de puncte.

Declarații ale sportivilor brașoveni

Dan Gîrtofan – locul 2 în etapa CNRD, locul 4 în runda TER:

„Este o bucurie foarte mare că am reușit să câștigăm raliul în competiția pe echipe. Mai ales că suntem în fața unor echipe cu o mai mare experiență ca noi. Îi felicit pe toți membrii echipei și sperăm să o ținem tot așa. Pentru noi ca și echipaj a fost un raliu în care am acumulat puncte importante, ce ne-a adus până pe locul 2 în ierarhia generală.”

Manuel Mihalache – locul 4 în etapa CNRD, locul 2 la clasa 3 și locul 8 la Ter :

„A fost un raliu dificil. Condițiile din prima zi au fost destul de grele, iar alegerea gumelor a avut un cuvânt de spus în timpii obținuți. Pot spune că am avut un început timid și un finish destul de bun. Cu toate că a fost primul raliu cu Alina în dreapta, ne-am înțeles foarte bine încă de pe primii metri de probă specială și totul a decurs perfect. Suntem mulțumiți de rezultat și cred că este tot ceea ce putem obține cu mașina pe care o avem la dispoziție. Totodată, suntem mândrii de locul 1 la echipe. Îi felicit pe toți pentru evoluție și pot să spun că vom avea și noi un cuvânt de spus în acest sezon.”

Andrei Gîrtofan – locul 3 la Cupa Suzuki :

„Clujul a început pentru noi cu o pană pe prima probă, care ne-a costat minute bune și ne-a compromis raliul. Am încercat să recuperăm cât putem, obținând un loc 3 la Cupa Suzuki. Am avut un ritm bun de la o probă la alta și asta este tot ce contează. Nu putem decât să fim optimiști pentru că am acumulat kilometri buni de probe speciale și să ne pregătim de Arad, primul macadam de anul acesta. O mare bucurie pentru noi a fost locul 1 la echipe deoarece a fost o bătălie extrem de grea și de aceea vreau să-i felicit pe toți coechipierii mei pentru rezultatele frumoase obținute.”

