„Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă” la Școala nr. 27

Cunosc semnele de circulaţie şi nu vor avea probleme atunci când vor dori să-şi obţină permisul de conducere. 16 elevi de la 8 şcoli din municipiu s-au întrecut în concursul „Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă”, etapa judeţeană. Două echipe câştigătoare – una din ciclul gimnazial şi una din ciclul liceal – vor ajunge ]n etapa de la nivel naţional.

Gazdă a evenimentului a fost Şcoala Gimnazială nr. 27, ca în fiecare an, de altfel. Fiecare echipă a trebuit să treacă prin două probe, în funcţie de nivelul şcolar. Cei din clasele V-VIII au avut de trecut proba poligonului şi parc-şcoală iar cei de la liceu – teorie şi arbitraj. Poligonul, deşi are numeroase obstacole, nu este o probă extrem de grea, spun copiii, însă, pentru a obţine punctaj maxim, e nevoie să fie parcurs fără greşeală.

În fiecare an, Şcoala 27 s-a situat pe podiumul concursului. Asta pentru că elevii de aici se pregătesc să parcurgă traseul fără greşeală, să cunoască semnele de circulaţie şi să ştie ce au de făcut la intersecţie, la cale ferată sau la trecerea de pietoni.

Ideea concursului este să formeze un comportament rutier responsabil în rândul elevilor. Câștigători sunt cei care acumulează cel mai mare punctaj în urma parcurgerii probelor dar, în final, toți participanții vor avea de câștigat prin experiența și cunoștințele acumulate.

Vifor Rotar