Ei sunt viitorul fotbalului braşovean!

În pauza meciului FC Braşov – Dacia Unirea Brăila, din liga secundă, a fost organizat la stadionul Tineretului un moment emoţionant. Grupele de copii născuţi în 2005 şi 2009, ale clubului braşovean, au venit la marginea suprafeţei de joc, iar micuţii fotbalişti au fost premiaţi, pentru rezultatele obţinute recent la un turneu, ,,Cupa Viitorul”, desfăşurat la Piteşti. ,,Au fost meciuri foarte bune, echilibrate. Cu grupa 2009 am luat startul cu două echipe, care au jucat finala între ele, deci am adus acasă două medalii. Mai mult, Tudor Mihăilă a fost declarat cel mai bun portar al turneului. Cu grupa 2005, am câştigat locul trei”, ne-a declarat Lucia Cormoş Ghioc, antrenorul grupelor de copii de la FC Braşov. Clipele emoţionante nu s-au oprit aici, pentru că tinerii fotbalişti au dorit să salute galeria şi au alergat de zor spre tribuna a doua, unde suporterii i-au aplaudat şi au recurs la cunoscutul salut islandez, în variantă braşoveană, scandând ,,steagu’, steagu’!” şi ,,suntem mândri de voi!”. Copiii au recurs apoi la încurajările învăţate de la cei mari şi au scandat, la rândul lor : ,,steagu’ nu moare!”

A fost ca o predare de ştafetă, de la echipa de seniori, care avea să piardă şi să spună adio promovării şi foarte tinerii jucători ,,stegari”, care pot asigura viitorul acestui club…

Dorin Duşa