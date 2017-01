Elevi de la 8 școli recreează atmosfera Micii Uniri

Isi exerseaza calitatile de actori si despre Unirea Principatelor Romane, din 24 ianuarie 1859. Elevii spun ca prin teatru isi fixeaza informatia, o inteleg mai bine si au sansa sa fie rasplatiti si cu un premiu pentru prestatia lor. Prin piese de maximum 15 minute, Muzeul „Casa Muresenilor” ii provoaca pe elevi sa recreeze atmosfera de dinainte si de dupa Mica Unire

Prin piese de maximum 15 minute, Muzeul „Casa Muresenilor” ii provoaca pe elevi sa recreeze atmosfera de dinainte si de dupa Mica Unire, marcand astfel 158 de la istoricul eveniment.

Muzeul Casa Muresenilor este scena pentru piesele elevilor de la opt scoli brasovene. „Debutanti” in concursul de teatru istoric cu tematica Unirea Principatelor Romane sunt elevii de la Scoala Gimnaziala 3 Rasnov, care ne-au reamintit intelepciunea lui Mos Ioan Roata, in fata boierului.

Pentru copii, marele castig este ca au invatat foarte bine un eveniment din istoria neamului. „Boierii au luat din fiecare judet cate un taran si pentru a le explica sa nu faca ei asa de capul lor, le-au explicat si lor de ce se uneste Moldova cu Valahia”, au rezumat elevii infaptuirea Unirii.

Este a 17-a editie a Concursului dedicat Unirii Principatelor Romane la Muzeul Casa Muresenilor si a 10-a editie in care acesta se desfasoara sub forma teatrului istoric.

Juriul va stabili castigatorii concursului chiar de Ziua Unirii, in 24 ianuarie, atunci cand va fi si un spectacol muzical sustinut de artisti ai Operei Brasov.

Vifor Rotar