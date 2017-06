Elevii au intrat în vacanţă

În ultima zi de şcoală în multe unităţi de învăţământ au fost organizate festivităţi în care elevii au fost premiaţi pentru rezultatele şcolare deosebite pe care le-au avut pe parcursul anului dar şi pentru participarea la diversele activităţi extra-şcolare

În ultima zi de şcoală în multe unităţi de învăţământ au fost organizate festivităţi în care elevii au fost premiaţi pentru rezultatele şcolare deosebite pe care le-au avut pe parcursul anului dar şi pentru participarea la diversele activităţi extra-şcolare. Curţile unităţilor de învăţământ din Braşov au fost pline de elevi, părinţi şi profesori care au muncit laolaltă pentru ca acest an să fie unul cât mai bun.

Buchete de flori, profesori şi învăţători emoţionaţi, elevi în haine de sărbătoare, bilanţuri, felicitări şi bineînţeles planuri de vacanţă. Asta a fost atmosfera la şcoala gimnazială nr 19 din Braşov unde sute de părinţi şi-au însoţit copiii la festivitatea prilejuită de închiderea anului şcolar.

Conducerea unităţii de învăţământ i-a felicitat pe toţi elevii pentru rezultatele de anul acesta şi, pentru că ar fi durat ore întregi să-i premieze pe fiecare în parte ceremoniile de premiere s-au desfăşurat în clase.

În curtea şcolii s-a făcut doar un bilanţ al extraordinarelor rezultate obţinute de elevi la şcoală dar şi la celelalte concursuri la care au participat, de care directorul Ioan Popa este foarte mândru.

Ceremonia a fost emoţionantă pentru toţi participanţii.

Elevii au răsuflat în sfârşit liniştiţi că venit vacanţa mare. A fost un an greu în care au muncit mult. Mara Nicolau, de exemplu, este fericită că eforul ei a fost răsplătit şi este mulţumită că pe carnetul de note are numai 10.

Şi Paul Iacomi este foarte mulţumit de rezultatele de anul acesta. A primit numai note bune iar orele petrecute la centrul de excelenţă i-au plăcut enorm.

Deşi abia a terminat clasa a V-a, are deja cunoştinţe solide de fizică şi chimie care o să-i prindă bine şi la şcoală în anii viitori.

După ceremonia din curtea şcolii, fiecare învăţător şi diriginte şi-a poftit apoi în clase elevii cărora le-au fost înmânate diplomele de merit.

Vacanţa de vară care a început de vineri se încheie pe 11 septembrie, când începe un nou an şcolar structurat în 36 de săptămâni de cursuri.

Vifor Rotar