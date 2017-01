Elevii brasoveni stau si astazi acasa

Motivul inchiderii scolilor la Brasov nu este imposibilitatea de a circula pe drumurile publice, ci faptul ca RAT nu a putut asigura numarul de autovehicule care sa acopere intreg programul. Vor ramane inchise toata saptamana trei scoli din judet, unde nu pot fi asigurate temperaturile optime pentru desfasurarea cursurilor

Comitetul pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti dimineata la sediul Institutiei Prefectului Brasov si a decis ca si miercuri cursurile din mediul preuniversitar sa fie suspendate.

Decizia a venit ca urmare a faptului ca RAT nu poate asigura numarul de mijloace de transport in comun necesar acoperirii intregului program.

Elevii au fost scutiti in acest fel de calvarul de a astepta zeci de minute in statii sosirea unui autobuz, in conditiile in care, dimineata, temperaturile sunt sub minus 20 de grade.

Daca in municipiul Brasov scolile vor fi redeschise de joi, in judet exista trei localitati in care copiii vor merge la scoala cel mai devreme luni, 16 ianuarie.

Potrivit Arianei Bucur, inspector sef ISJ Brasov, spune ca la Augustin rezerva de lemne nu este corespunzatoare din punct de vedere calitativ, sa Scoala Gimnaziala Maierus centrala termica n-a facut fata temperaturilor prea scazute; aceeasi problema se inregistreaza si la Scoala Gimnaziala Vladeni.

Cursurile care nu s-au facut in aceste zile vor trebui sa fie recuperate de elevi. Recuperarea se va face dupa o programare facuta de scoli si care va fi avizata de Inspectoratul Scolar Judetean.

