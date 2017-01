Elevii brașoveni sunt provocați, și in acest an, de Ziua Unirii

Reprezentantii Muzeului Casa Muresenilor organizeaza concursul scolar de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Romane, din 24 ianuarie 1859. Elevii trebuie sa trimita o reprezentație teatrala cu subiect istoric sau literar, care sa nu depaseasca 15 minute

Reprezentantii Muzeului Casa Muresenilor organizeaza concursul scolar de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Romane, din 24 ianuarie 1859. Elevii trebuie sa trimita o reprezentație teatrala cu subiect istoric sau literar, care sa nu depaseasca 15 minute, ilustrativa pentru viața cotidiana și istoria din perioada secolelor XVIII-XX.

Potrivit lui Valer Rus, directorul Muzeului Casa Muresenilor, desi poate pentru Transilvania, pentru Brasov, acest eveniment pare indepartat si in timp, si ca localizare, este bine ca orice cetatean sa stie evenimentele fondatoare ale tarii in care traieste iar 24 Ianuarie este un asemenea eveniment

Inscrierile se fac in perioada 19-20 ianuarie, la sediul Muzeului. Concursul va fi jurizat de actori și istorici, iar trupele caștigatoare vor fi recompensate cu premii.

Vifor Rotar