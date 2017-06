Elevii din Dumbrăviţa, cei mai „eco” din județ

Elevii de la Şcoala din Dumbrăviţa au reuşit să ia locul I la concursul naţional „Let's be ECO”. Pentru proiectele lor care vizează protecţia mediului au fost felicitaţi cu ocazia unei sesiuni pe teme de mediu, iniţiată de Garda de Mediu Braşov. Sesiunea de comunicări „Omul versus mediu” a încheiat practic acţiunile dedicate Zilei Internaţionale a Mediului

Elevii de la Şcoala din Dumbrăviţa au reuşit să ia locul I la concursul naţional „Let’s be ECO”. Pentru proiectele lor care vizează protecţia mediului au fost felicitaţi cu ocazia unei sesiuni pe teme de mediu, iniţiată de Garda de Mediu Braşov. Sesiunea de comunicări „Omul versus mediu” a încheiat practic acţiunile dedicate Zilei Internaţionale a Mediului, marcată în 5 iunie.

Anul acesta, Ziua Internaţională a Mediuluii s-a transformat într-o sărbătoare de două săptămâni, căci acţiunile iniţiate de Garda de Mediu au început încă din 24 mai.

Manifestările s-au încheiat cu o serie de prezentări la nivel academic, reunite sub tema „Omul versus mediu”, care au vizat, între altele alimentaţia raţională şi protecţia mediului, echipamentele electrice şi electrocasnice şi mediul înconjurător, dar şi o noutate pentru Braşov – gestionarea mediului cu senzori de zbor. Este vorba despre un proiect pilot ce urmează să fie pus în aplicare. Practic, dintr-un avion pilotat se vor înregistra date despre mediul din Braşov, de exemplu.

La sesiunea de comunicări au fost invitaţi şi felicitaţi şi elevi de la Şcoala Gimnazială din Dumbrăviţa, şcoală câştigătoare a Concursului naţional „Let’s be ECO”. În cadrul concursului, elevii au avut de făcut mai multe proiecte cu teme de mediu.

Vifor Rotar