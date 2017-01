Elisabeta a II-a, B. Obama si T. Basescu la telefon din …eternitate!

Regina Elisabeta a II-a, B. Obama si Traian Basescu mor si ajung in iad.

Dupa un timp, Elisabeta:

– Mi-e dor de Anglia ! Vreau sa sun in Anglia sa vad ce face lumea acolo.

Suna regina , vorbeste cam 5 minute si apoi il intreaba pe Diavol:

– Cat iti datorez pentru convorbirea asta?

– 5 milioane $.

Semneaza regina cecul de 5 milioane $ si se duce la cazanul ei…

Dupa cateva momente, Obama tipa:

E randul meu! Vreau sa sun si eu sa vad ce se intampla in Statele Unite, ce fac americanii!

Suna Obama, vorbeste cam 10 minute, dupa care il intreaba Diavol:

– Cat iti datorez pentru convorbirea asta?

– 10 milioane $.

Obama, cu o privire taioasa, semneaza un cec de 10 milioane de $ si se duce la locul lui…

Vazand acestea, Basescu solicita si el, pe un ton vehement:

– Vreau sa sun in Romania , sa vad ce fac romanii, daca au scapat de coruptie? Vreau sa vorbesc cu ministrii, cu deputatii, vreau sa vorbesc cu toti!

Suna Basescu in Romania, sta la telefon vreo 2 ore, vorbeste cu toate neamurile, cu toti prietenii, cu toti deputatii si ministrii… Dupa ce termina de vorbit, se pregateste sa-i plateasca Diavolului:

– Scuze, am stat cam mult… Cat iti datorez?

– Un dolar…

– Poftim?!?!? Doar un amarat de dolar??

– Pai, da… Ca daca suni dintr-un iad in alt iad, e convorbire in retea …