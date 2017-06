Elitele maghiare au, de totdeauna, o singură idee fixă: Transilvania !

Recent, academicianul Ion Aurel Pop , rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a avertizat asupra uriaselor „preparative” maghiare de a convinge marile cancelarii europene – şi nu numai, ci şi foruri ştiinţifice etc. – privind „teza” absurda ca Trianonul si Marile Puteri ar fi văduvit Ungaria de o parte a teritoriului nedrept acaparat pe care îl socoteşte in continuare ca aparţinând Ungariei Mari.

În 2020 se vor împlini 100 de ani de la semnarea la Trianon a tratatului care a reglementat şi frontiera dintre România şi Ungaria. În 1920 minorităţile in discutie din cele două ţări se spune că erau aproximativ egale: circa 7-800.000 de maghiari în România şi aproximativ 5-600.000 de români în Ungaria. Politica internă a celor două state fata de minoritatile conlocuitoare se vede azi în dinamica demografica a celor două minorităţi:

– în Ungaria mai sunt, cu îngăduinţă, vreo 18-20.000 de români,

– în România maghiarii au ajuns la 1,35 milioane.

Ceea ce este un element de respectabilitate pentru politica naţională românească, unitară, fără șovinism sau intenții revanșarde.

Dacă Statul maghiar alocă bugete uriaşe pentru această propagandă, foarte bine pentru dânşii; dacă la noi, la români, nu mai avem nici un an şi încă nu cunoaştem cum se va sărbători Centenarul statului naţional român , să ne fie de bine, aşa ştim noi să procedăm cu ale noastre. Nu ne aducem aminte de ce trebuie făcut decât foarte aproape de eveniment şi atunci … încropim noi ceva. La sugestiile ferme ale ale Academiei Române, se răspunde cu suficienţă „ideilor” lui Lucian Boia ori Sabin Gherman, că sunt doar un fel de un eseisti al istoriei românilor,a socotind istoria un basm …

Maghiarii sunt „cinstiţi”: îşi afirmă agresiv si revansard o transanta…dorinţa nostalgică după Ungaria Mare, despre care destui spun că nu a existat ca stat ca este o fantezie inventată de funcţionarul Buest, la 1867 . De fapt, de la 1 decembrie 1918 încoace , politica iredentistă maghiară a fost permanent o realitate revizionista pusă în operă cu mulţi bani, pentru dobândirea de influenţă în Anglia, Franţa, Germania, Statele Unite , ca si in publicistica de pe …toata Planeta! O carte interbelică românească a adunat cu acribie formele Ceea ce este un element de respectabilitate pentru politica naţională românească, unitară, fără șovinism sau intenții revanșarde.Dacă Statul maghiar alocăfoarte bine pentru dânşii; dacă la noi, la români,aşa ştim noi să procedăm cu ale noastre. Nu ne aducem aminte de ce trebuie făcut decât foarte aproape de eveniment şi atunci … încropim noi ceva. La sugestiile ferme ale ale Academiei Române, se răspunde cu suficienţă „ideilor” lui Lucian Boia ori Sabin Gherman, că sunt doar un fel de un eseisti al istoriei românilor,a socotind istoria un basm … Maghiarii sunt „cinstiţi”:, despre care destui spun că nu a existat ca stat ca este. De fapt,, politica iredentistă maghiară a fost permanent o realitate revizionista pusă în operă cu mulţi bani, pentru dobândirea de influenţă în Anglia, Franţa, Germania, Statele Unite , ca si in publicistica de pe …toata Planeta! O carte interbelică românească a adunat cu acribie formele foarte dure pe care le-a îmbrăcat campania propagandistică pentru revendicarea Transilvaniei, uneori plătite pana şi cu monedă falsă;.

Şi liderii UDMR n-au pregetat sa-si spuna, mai vocal sau mai „soft”, dorinţa de a nu face parte din România stiind ca statele se poarta ca peştii: cel mare doreşte întotdeauna să-l înghită pe cel mic, Doar cu România lucrurile stau invers; state mai mici, Olanda, Cehia sau Austria, înghit hălci din rezervele si economia României, adică logica merge invers. Să nu ne supărăm ca români de această realitate, ăştia suntem unii dintre noi, pentru bunăstarea personală vindem şi ouăle de sub cloşcă, pentru că aşa s-a hotărât de către marile puteri, care ne ghidează pentru pripăşirea capitalului lor pe aici.

Mai este un aspect: dacă România serbează centenarul unirii, Ungaria nu poate rămâne mai prejos şi inventează campania „Trianon”. De ce? Pentru că Ungaria trebuie să fie oricând în ofensivă şi aşa a cam fost,iar statul român a dat de la sine şi ce nu era al său: ultimul exemplu – Tăriceanu şi Mihai Răzvan Ungureanu au „măritat” fundaţia „Gojdu”, care era a Bisericii Ortodoxe, nu a statului român.

Alegerea ca reper a anului 1918 este stăpânită de clarul interes, dar dacă altcineva ar alege ca reper 892? Cine stabileşte anul şi care este cel drept ales, dacă tot e să se discute lucrurile?

Poate Ungaria are şi nişte frustrări din cauza armatelor române care au „călcat” Budapesta, dar astea se mai întâmplă în istorie şi au fost spre binele poporului maghiar. Alungarea comuniştilor lui Kuhn şi a naziştilor au dat zile cu soare poporului maghiar, dar fiecare maghiar îşi doreşte pentru ţara sa gloria de pe vremea lui Matei Corvin şi fiecare român se doreşte în sufletul său un Mihai Viteazul, pe cal şi cu sabia gloriei în mână.

Lupta pentru Transilvania se poartă adesea cu argumente din trecut. Austro-Ungaria l-a dat pe Rossler cu teoria venirii românilor din sudul Dunării, de asemenea, propaganda maghiară susţine pe unde are succes că marea Unire ar fi fost o fraudă. Acest argument sună a Patapievici, Gherman si Boia…

Lucru clar, Ungaria îşi face politica pe ţintele propuse, pe care şi le urmăreşte cu maxima acribie. România trebuie să raspunda cu eficienţă în contracararea ofensivei „Trianon” prin cuvântul oamenilor de ştiinţă patrioţi, dedicaţi României, cum a arătat că este academicianul Ion Aurel Pop. Dacă lucrurile se vor face de către „urechişti”, nu vom avea de câştigat decât dezamăgiri. (ddr)

, Doar cu România lucrurile stau invers; state mai mici, Olanda, Cehia sau Austria, înghit hălci din rezervele si economia României, adică logica merge invers. Să nu ne supărăm ca români de această realitate, ăştia suntem unii dintre noi, pentru bunăstarea personală vindem şi ouăle de sub cloşcă, pentru că aşa s-a hotărât de către marile puteri, care ne ghidează pentru pripăşirea capitalului lor pe aici. Mai este un aspect:De ce? Pentru că Ungaria trebuie să fie oricând în ofensivă şi aşa a cam fost,iar statul român a dat de la sine şi ce nu era al său: ultimul exemplu – Tăriceanu şi Mihai Răzvan Ungureanu au „măritat” fundaţia „Gojdu”, care era a Bisericii Ortodoxe, nu a statului român.Alegerea ca reper a anului 1918 este stăpânită de clarul interes, dar dacă altcineva ar alege ca reper 892? Cine stabileşte anul şi care este cel drept ales, dacă tot e să se discute lucrurile?Poate Ungaria are şi nişte frustrări din cauza armatelor române care au „călcat” Budapesta, dar astea se mai întâmplă în istorie şi au fost spre binele poporului maghiar.fiecare maghiar îşi doreşte pentru ţara sa gloria de pe vremea lui Matei Corvin şi fiecare român se doreşte în sufletul său un Mihai Viteazul, pe cal şi cu sabia gloriei în mână. Austro-Ungaria l-a dat pe Rossler cu teoria venirii românilor din sudul Dunării, de asemenea, propaganda maghiară susţine pe unde are succes că. Acest argument sună a Patapievici, Gherman si Boia…Lucru clar, Ungaria îşi face politica pe ţintele propuse, pe care şi le urmăreşte cu maxima acribie. România trebuie să raspunda cu eficienţă în contracararea ofensivei „Trianon” prin cuvântul oamenilor de ştiinţă patrioţi, dedicaţi României, cum a arătat că este academicianul Ion Aurel Pop. Dacă lucrurile se vor face de către „urechişti”, nu vom avea de câştigat decât dezamăgiri. (ddr)