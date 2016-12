Etimologia pentru cuvantul… “cioloș”

„Daca prostii vor învata sa zboare, vom avea o eclipsa totala”

Un mesaj privat de la o bună prietenă, psiholog-terapeut de mulți ani, o perspectivă mai mult decât interesantă: „Hai să-ți spun o chestie haioasă despre cum funcționează mintea omului, despre cum facem și desfacem în minte fel de fel de situații cu semnificație individuală. De când l-au numit pe Ciolos prim ministru am tot frământat în minte faptul că numele lui îmi spune ceva, ceva ce mă face să-l privesc cu neîncredere, cu suspiciune. Mă tot întrebam unde am mai auzit eu numele asta… Ieri m-am luminat în timp ce stateam în mașină la stop și lângă mine a oprit un Audi condus de un tinerel care asculta BUG Mafia. Ei, acum să vezi cum am făcut eu legătura cu numele primului ministru.

Pe vremuri eram și eu fan BUG Mafia și printre melodiile de pe un cd-ul pe care-l ascultam frecvent era un refren ce spunea ceva de genul: dă-te în morții mă-ti, băi, ciolo. Mult timp m-am întrebat ce dracului înseamnă ciolo, dar de fiecare dacă când puneam mâna pe dicționar ca să aflu mă lăsam păgubașă… habar n-am de ce…

În fine, ieri ajung acasă și primul lucru pe care-l fac pun mâna pe dicționar și caut să văd ce înseamnă ciolo și de data asta m-am dus până la capăt și iată ce am aflat: ciolo este o declinare la vocativ/singular a substantivului feminin ciolă, ciole (reg.) = minciună și vine din magh. csal (se citește ciol) = a înșela, a ademeni, a trisa.

Acuma, hai să-ți mai zic și că limba mea maternă este… maghiara și că vorbesc limba maghiară foarte bine, așadar, în sfârșit am înțeles de ce numele primului ministru mă irită, mă face să mă simt inconfortabil.

Deci:

– Csal (magh.) înseamnă a înșela, a ademeni, a trișa; și se citește ciol;

– Csalos (magh.) înseamnă înșelător, cel care induce în eroare, care amăgește, care abuzează de buna credință a cuiva; și se citește …cioloș cu accent pe primul o.

În concluzie, m-am lămurit de ce nu îmi place fața și numele acestui om. Poate este ceva subiectiv ca interpretare, dar sunt de părere că în multe situații numele de familie are legătură cu caracterul celui care îl poartă. De ce ?

Nu se stie exact când au început să fie folosite numele patronimice la scară largă în România, nu sunt expertă în asta, unii se hazardează și spun că abia pe vremea lui Cuza când s-a făcut și primul recensământ stiintific și când fiecare individ a primit un nume de familie care să indice apartenența sa la o anumită familie. Insă, ce stiu este că în multe cazuri numele de familie a fost ales prin descrierea unor trăsături de caracter sau anumite obiceiuri comportamentale, după indeletniciri, după meserii, după zone geografice samd. E un domeniu complicat ce impune opinia unui specialist în antroponimie.

În schimb, pe partea de psihologie, mai exact psihogenealogie, dacă privim transgenerațional la genograma unei familii ( de obicei se face pe minimum trei generații) observăm că de la o generație la alta se transmit, la nivel inconștient, cam același patternuri afective, emoționale și comportamentale. Desigur că, aici sunt foarte multe de spus… E un domeniu care mă preocupă și pe care-l studiez de cinci ani și nu mă mai satur… este incredibil cât de ușor poți ajunge la conștientizarea disfuncționalităților emoționale și comportamentale pe care le-ai mostenit transgenerațional și care îți perturbă serios existența… În fine, mă opresc aici și revin la Cioloș.

Păi, dacă ținem cont și de probabilitatea ca în zona geografică din care provine Cioloș (fiul/tatăl/bunicul) să existe un număr semnificativ de cetățeni de etnie maghiară atunci pot să plec de la premisa că la originea numelui de familie Cioloș (înșelător, cel care induce în eroare, care amăgește, care abuzează de buna credință a cuiva) se pot afla strămoși care au avut aceaste trăsături de caracter foarte puternic accentuate, trăsături care au șanse mari să le regăsim și la actualul primul ministru… și iată cum soarta ne-a scos în cale omul potrivit pentru acest moment de criză politică. Sper să nu sune a paranoia, dar eu sunt din ce în ce mai convinsă că, în multe cazuri, există corelații între semnificația numelui de familie și caracterul individului.

Ceea ce ți-am spus eu aici e doar o fărâmă din ceea ce mă tot stârnește să pornesc o cercetare în acest sens… sunt multe teorii de verificat și clarificat, multe premise, ipoteze (și ipoteze nule), multe variabile de introdus samd. Ei, ce părere ai ?

P.S.

Faza cu numirea ministrului sănătății, ăla de ne-a arătat chiloții și bustul…cu muschi, îmi întărește convingerea că Cioloș e pus acolo ca să ne amăgească, să ne tragă în piept… Păi cum să propui ministru un astfel de maimuțoi fără să faci o minimă verificare, ce mama dracului de competență are Gigi muschiulosul la doar 27 de ani, inca rezident ?

Iată o gafă gen Cioloș care arată cât de preocupat și implicat este el în bunul mers al lucrurilor din România. E clar că nu ia situația în serios, fie nu poate, e incompetent, fie e o marionetă manipulată de alții și n-are încotro… sau ambele variante.”

(surse: Prof.Deak Andrei)