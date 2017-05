Eurodiet – o metoda de slabit si un stil de viata

Eurodiet permite supraponderalilor sa slabeasca si sa nu se ingrasase apoi la loc. Nu este vorba despre o dieta de tinut o anumita perioada de timp, ci de un adevarat stil de viata. Nu presupune renuntarea la vreun aliment si nici reducerea numarului de calorii acumulate sau cresterea celor consumate prin efort

Eurodiet permite supraponderalilor sa slabeasca si sa nu se ingrasase apoi la loc. Nu este vorba despre o dieta de tinut o anumita perioada de timp, ci de un adevarat stil de viata. Nu presupune renuntarea la vreun aliment si nici reducerea numarului de calorii acumulate sau cresterea celor consumate prin efort.

Dieta se tine – la inceput – sub supravegherea unui medic, deoarece depinde de masa si metabolismul fiecarei persoane.

Esenta dietei este arderea tesutului adipos prin consumarea unor alimente care transforma acizii grasi in combustibil pentru arderea grasimilor. Astfel, o pierdere in greutate mare la inceputul dietei nu este deloc ingrijoratoare, dimpotriva. Dieta este foarte usor de tinut intreaga viata pentru ca exista o varietate extrem de mare de alimente care pot fi consumate.

Vlachos Fotis, director general al unei clinici nutritionale, faimos pent ru curele recomandate mai multor figuri publice de la noi, spune ca aceasta dieta mediteraneana adevarata aduce inapoi in meniu legumele si le pune in mesele principale, cu un continut foarte echilibrat de glucoza.

Dietele se bazeaza pe un continut bogat in proteine si cu putini carbohidrati, insa fiecare persoana trebuie sa se adreseze medicului, care va stabili dieta in functie de masa corporala, de caracteristicile fiecarei persoane, de problemele psihocomportamentale si de nevoile fiecaruia.

Extrem de important este ca, dupa ce o persoana a slabit prin aceasta metoda, nu exista pericolul sindromului yoyo, adica revenirea la cresterea in greutate pentru ca dieta se bazeaza pe mancaruri obisnuite, motiv pentru care este extrem de usor de tinut toata viata.

