Europol confirmă – atacul cibernetic de vineri a afectat 200.000 de computere din 150 de țăr. iAceștia au folosit un program dezvoltat de agenția de spionaj a SUA

Atacul cibernetic de proportii care a pornit vineri a afectat 200.000 de computere din 150 de tari, spune seful Agentiei de combatere a criminalitatii Europol care adauga ca se teme de faptul ca numarul de victime va creste puternic cand oamenii se vor intoarce luni la munca si isi vor deschide calculatoarele. „Gestionam operatiuni de contracarare pentru 200 de atacuri cibernetice pe an, insa niciodata nu am vazut asa ceva”, mai spune seful agentiei.

Rob Wainwright, director al Europol, a declarat la postul britanic ITV ca elementul special al acestui atac tine de faptul ca ransomware-ul este folosit impreuna cu un „vierme” cibernetic, astfel ca infe ctarea s-a raspandit automat. „Raspandirea pe plan global este una fara precedent. Cele mai noi cifre arata 200.000 de <victime> in peste 150 de tari, iar dintre ele foarte multe sunt companii, inclusiv unele foarte mari”.

El mai spune ca amenintarea se intensifica si clar ca numarul celor afectati va creste. „Sunt ingrijorat de modul in care numerele vor continua sa creasca dupa ce oamenii se vor duce la munca si isi vor deschide calculatoarele luni dimineata”.

Rob Wainwright mai spune ca este extrem de greu de localizat si de identificat infractorii, fiindca este vorba de o lupta foarte complicata cu oameni ce folosesc tehnici din ce in ce mai sofisticate.

Ca problemele nu s-au terminat avertizeaza si tanarul cercetator britanic care sambata a devenit un fel de erou mondial dupa ce a avut inspiratia de a cumpara un nume de domeniu, reusind cu ajutorul lui sa opreasca raspandirea malware-ulu. El avertizeaza ca noi atacuri pot urma fiindca nu este greu tehnic si renteaza din punct de vedere financiar.

Specialistii cunoscutului producator de solutii de securitate Kasperky Lab spun ca Rusia a fost de departe cea mai afectata de atacul global de tip ransomware de vineri, Romania fiind pe locul 9 in topul tarilor lovite de hackeri.