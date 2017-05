Eurovision 2017 – Portugalia cu piesa cu „Amar Pelos Dois”, prima, România locul 7

Portugalia, reprezentată de Salvador Sobral cu piesa cu „Amar Pelos Dois” a fost declarata castigatoare, în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Portugalia a primit 758 de puncte. Câștigătorul trofeului Eurovision a fost ales în urma votului juriului și al publicului, care au avut ponderi egale.

Urmatoarele clasate in show-ul desfasurat în Centrul Internațional de Expoziții din capitala Ucrainei, sunt Bulgaria — reprezentată de Kristian Kostov, cu „Beautiful Mess” — 615 puncte, și Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu „Hey Mamma” — 374 puncte.

România — reprezentată de Ilinca și Alex Florea, cu „Yodel It!” — s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte.

Declaratiile concurentilor:

Reprezentanții României au vorbit pentru AGERPRES despre experiența lor la Kiev și despre votul juriului, respectiv al publicului din finală.

Alex Florea a declarat că locul 7 pentru România la Eurovision 2017 este unul „onorabil”, la rândul său Ilinca afirmând că votul la care trebuie să se raporteze ei este cel al publicului, care i-a pus în Top 5 al televotului competiției cântecului european.

„Ni se pare că am luat un loc onorabil, ținând cont că am fost printre favoriții publicului — însemnând locul cinci Asta ne bucură foarte tare și pentru noi asta contează. Ni se pare că am luat un loc foarte bun”, a declarat Alex Florea.

El a remarcat diferența dintre votul juriului și votul publicului, acordate României pentru piesa „Yodel It!”. „Ni se pare un lucru extraordinar din partea publicului. E clar că din partea juriilor am fost trași în jos, iar asta s-a văzut, dar suntem extraordinar de mulțumiți pentru voturile primite din partea publicului, căruia trebuie să îi mulțumim din suflet”, a spus el, remarcând votul din diaspora. În ceea ce privește prestația pe scena de la Kiev, sâmbătă, Alex Florea, a apreciat că „a fost cea mai bună ca energie”.

„Poate au existat mici falsuri, dar asta nu mai contează. Contează că publicul ne-a apreciat”, a punctat el.

Ilinca Băcilă a vorbit despre experiența de două săptămâni la competiția cântecului european.

„‘Arată bine tot timpul!’ Trebuie să te machiezi tot timpul, că mereu sunt camere — asta am învățat”, a spus ea cu umor. Ea a vorbit și despre faptul că această competiție a făcut-o să se maturizeze. „A fost o experiență foarte frumoasă, dar în același timp foarte grea, foarte dificilă. Cred că în astea două săptămâni m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani”, a spus Ilinca.

De asemenea, și ea a remarcat importanța votului publicului. „Consider că la ce trebuie să ne raportăm este votul publicului, care este majoritar, iar dacă în public am fost Top 5, este incredibil”, a punctat Ilinca.