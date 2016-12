Evenimentele sportive ale anului, în sportul braşovean : ,,bronzul” Mihaelei Hogaş, la Lillehammer şi asocierea C.S. Colţea Braşov – Celta Vigo

Într-un an cu mai puţine performanţe sportive, de nivel internaţional, ale sportivilor braşoveni, două evenimente au ieşit din anonimat şi pot fi considerate ,,evenimentele sportive ale anului 2016”.

Astfel, brașoveanca Mihaela Hogaș, legitimată la clubul Corona Brașov a câștigat în luna februarie, locul trei în proba de patinaj viteză – ,,team sprint”, de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lillehammer. Sportiva, antrenată la Corona de Bogdan Stănescu a obţinut astfel a doua clasare pe un podiumul unei competiții olimpice multisport de iarnă, sub egida CIO, după o pauză de 48 de ani. Prima astfel de performanţă a fost realizată de Ioan Panțuru și Nicolae Neagoe, care au câștigat medalia de bronz la JO de la Grenoble, din 1968! Un alt eveniment sportiv remarcabil în 2016, a fost deschiderea la Braşov, în primăvara acestui an, a unei academii de fotbal, sub egida echipei de primă ligă din Spania, Celta Vigo! Acest fapt s-a datorat asocierii dintre CS Colţea Braşov şi cunoscutul club galician. România devenind astfel prima ţară din sud estul Europei, în care vestitul club iberic îşi deschide o astfel de academie. Datorită acestui fapt, copiii care vor învăţa aici, vor avea şansa şansa să joace în străinătate.

Dintre performanţele sportive, realizate în 2016, la nivel internaţional, de sportivii braşoveni, mai pot fi amintite medala de bronz câştigată de Lisa Muntean (CSU Braşov), la ,,mondialele” de patinaj artistic pe role, de la Milano şi ,,bronzul” adjudecat de Ion Rareş (CSU Braşov), la Campionatul Mondial Universitar de tir sportiv.

Podiumul sporturilor la Braşov : baschet, hochei, handbal…

La nivelul sporturilor şi al echipelor de club, care au reprezentat Braşovul în competiţiile interne, aflate în desfăşurare în 2016, pe primul loc s-a clasat, detaşat, baschetul, datorită rezultatelor echipei feminine Olimpia CSU Braşov, pregătită de Dan Calancea. Echipa braşoveană şi-a continuat parcursul din 2015, reuşind să fie din nou în prim planul Ligii Naţionale, după ce a încheiat anul pe locul secund în clasament!

Podiumul sporturilor şi al echipelor, la Braşov, este continuat de echipa de hochei Corona Braşov Wolves, care a încheiat anul pe locul IV în Liga Mol, o competiţie foarte puternică, datorită prezenţei unor echipe din Ungaria, ţară a cărei naţională a jucat în acest an în prima grupă valorică a ,,mondialelor”.

Podiumul este încheiat de echipa feminină de handbal Corona Braşov, antrenată de Mariana Târcă şi Dumitru Berbece şi care se clasează pe locul V în ierarhia Campionatului Naţional. Performanţa este cu atât mai valoroasă, cu cât a fost realizată de un lot, în care s-a realizat infuzia de jucătoare tinere, provenite din propria pepinieră.

Pe locul IV, ar putea fi clasată evoluţia echipei fanion de fotbal a Braşovului, FC Braşov, care ocupă locul trei la finalul anului, însă în liga secundă…

Dorin Duşa