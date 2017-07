Examenul de Titularizare, Braşov iulie 2017, un singur 10! Felicitari!

Din cei aproape 700 de profesori care s-au înscris la examenul de titularizare la Braşov, 596 s-au prezentat la examen, dar 52 dintre ei au ieşit din sală când au văzut subiectele. De asemenea, un dascăl a fost eliminat din examen pentru că a încercat să fraudeze

La Braşov, doar o singură profesoară a reuşit să obţină nota 10, la examenul la Religie ortodoxă. Alina Amarine are o vechime în învăţământ de 3 ani şi definitivat.

Ea a fost urmată de o altă profesoară, de Limba latină, cu 5 ani vechime, care a obţinut nota 9,90, în timp ce un profesor de Geografie, fără grad, a luat nota 9,80.

La polul opus, 17 profesori au reuşit să obţină doar note de 2, iar alţi doi note de 1.

Pe eşantioane de note:

– între 9,00 – 9,99 au obţinut 53 de candidaţi,

– între 8,00 şi 8,99 – 96 de candidaţi şi

– între 7,00 şi 7,99 – 141 de candidaţi.

De asemenea, au fost 261 de profesori care nu au luat note sub 7 şi note între 6,00 – 6,99 au avut 77 de candidaţi, între 5,00 şi 5,99 – 97 de candidaţi, între 4,00 şi 4,99 – 34 de candidaţi şi între 3,00 şi 3,99 – 34 de candidaţi.

În Braşov sunt disponibile 146 de catedre cu viabilitate de minim 4 ani, alte 499 de catedre pe perioadă determinată, cu viabilitate de 1, 2 sau 3 ani şi mai sînt 1.189 de posturi incomplete, care pot forma, însă o normă întreagă.

Nota obţinută este valabilă doar trei ani, dar pentru posturile scoase la concurs într-un anumit an, prioritate au cei care dau examenul în anul respectiv.

Vifor Rotar