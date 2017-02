Exclusivitate: Șeful serviciilor românești – 100% creație Soros!

Îngrijorarea liderilor pare firească, pentru căPe unele le-a recunoscut — de exemplu lovitura de la bursa londoneză din anii 90,. Miliardarul a intervenit și în multe alteunele dezvăluite de autorități, altele de presă., acolo unde. În aceste condiții, în lumea întreagă se manifestă cel puțin o precauție la adresa organizațiilor lui Soros, înatentă, iaÎn acest context internațional, România face o excepție majoră și greu de imaginat —, este un produs. Iată cumtau aproape integral sub semnul contestatului miliardar, fiind, după datele pe care le veți citi, parte a. După absolvirea liceului, Hellvig a intrat la Universitatea Babeș Boliay, în 1993, la Facultatea de Științe politice.la doar 21 de ani,finanțarea fiind pentru proiectul— o lucrare care nu este de găsit în arhivele internet, dar care a fost, așa cum aminteam, finanțată. În anul următor,fapt neobișnuit pentru cineva care nu era membru mai vechi al fundației,Din informațiile noastre și din practica Fundației, beneficiarul unei burse trebuia să aibă minim un an vechime în organizație, iar un director minim doi ani,În același an,primeșteo instituție de negăsit în arhive, dar specifică pentru proiectele lui Soros.descrie acest „institut” ca fiind. În anul umător, 1997, de-abia absolvent de științe politice, Hellvig pare că renunță la politică sau civism și devine… broker,desi nu se menționează un curs care să-i fi dat dreptul să obțină licența .(Tranzacții Valori Mobiliare S.A),. De menționat relația dintre, diplomat maghiar expulzat din România, descris de generalul SRI (R) Aurel Rogojan(„Spionajul maghiar în România” edituar Elion, 2007, Bucureşti). Întrebarea firească esteÎn acest timp, dl.Hellvig scrie câteva articole în „Sfera Politicii”, finanțată de fundatia „Societatea Civilă” unde au semnat— iar ca detaliu minor, tânărul autor se semnează cu numelecu, nu cu. Totuși, din nou surpinzător, consilierul politic al experimentatului politicianÎn 1999,conform declarației depuse la Camera Deputaților. Între 1999 și 2000

un alt beneficiar al fondurilor Soros în caliatatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Institului de Politici Publice,

Interesant este că, la ora actuală, Dudu Ionescu este consilierul președintelui Iohannis pe probleme de securitate și șef, de facto, al Comunității Naționale de Informații, având la dispoziție datele de la SRI, SIE și celelate servicii.

În 2000, Hellvig devine consilierul — sau chiar șeful staff-ului de campanie, după unele surse — al lui Mugur Isărescu

devine director general al „Institutului de Studii Sociale”

în același an se înscrie pentru prima dată într-un partid,

un tânăr apropiat de liberali, țărăniști, lustrație și Soros — partidul lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Român.

l Urban Institute,Washington D.C

Fără legătura cu studiile și experiența profesională, este numit secretar al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională

are o prezență și o activitate modestă, fără ieșiri la dezbateri, cu un număr la fel de modest de declarații sau interpelări

principalul colaborator al președintelui nou ales Crin Antonescu

o carieră fulminantă, în 2011 este ales secretar general al PNL,

completat studiile urmând diverse cursuri legate de NATO, la Colegiul Naţional de Apărare şi la Centrul European de Studii de Securitate „George C. Marshall”, Germania.

doctor în științe politice la SNSPA

analiză problemele care le-a avut cu ANI,

fratelui său și cariera diplomatică greu de justificat a acestuia,

relația lui Hellvig cu organizațiile lui George Soros.

România are în fruntea principalei forțe de asigurare a securității informative un director creat și avansat în, prin și

poate cea mai controversată persoană din lume actualmente,

, acesta din urmăși unul dintre principalele instrumente de presiune asupra suprastructurii (politice) române., candidat independent la președintia României. Cedeocamdată să consemnăm doar curiozitatea ca un tânăr de numai 26 de ani îl consiliaza pe unul dintre cei mai experimentați oameni de stat din România, poate chiar din Europa. Între 2001 și 2003, conform propriei declarații,, o altă „instiuție” de urmele căruia nu am reușit să dăm. Cel puțin ciudat ca, în CV, un director al SRI să aibă ramase atâtea date imposibil de confirmat.În 2003 începe studiile la Școala Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică (SNSPA) Bucureşti, șialegând, ciudat pentruTot în 2003 atunci îl regăsim consilier al lui Petru Filip, primar al Oradei și influent senator PD și PSD de Bihor. Între 1997 și 2000, Filp a fost „consultant pentru România a., „un think tank liberal de prim rang”iar după alte surse chiar înființat de Soros. Dar, Eduard păstrează puțin timp funcția, este ales deputat pe listele uniunii PSD+PUR.și devine membru al Adunării Parlamentare NATO. Dar în parlament. În plus, din declarațiile sale nu transpare nimic din importanța funcțiilor avute și a comisiei din care face parte, ci par mai degrabă încercări de exprimare ale unui tânăr timid și timorat. În 2008 trece la PNL, unde, în ciuda prestații slabe și a prezenței cel mult discrete din Parlament,al cărui șef de campanie este în 2009. Începedupă care devine abonat la cele mai importante funcții în guvern, fără a fi apărut între timp noi argumente profesionale.În 2012 este numitcel mai râvnit portofoliu guvernamental, este ales deputat în 2012, apoi europarlamentar în 2014, iarDe menționat că, între timp, și-aÎn 2009 obține titlul de, decan fiind Cristian Pârvulescu, una dintre personalitățile finanțate de fundațiile lui Soros.Acestea suntam omis din aceastăîncurcăturile legale alechestiuni de familie, angajări de persoane dubioase în ministere, etc.; cu alte cuvinte, am încercate să ne menținem peDin câte reiese din analiză,considerat un destabilizator de prim rang și un pericol. În acest sens, am citat reacțiile liderilor Ungariei, Poloniei, Macedoniei, Rusiei, dar mai ales a noului „lider a lumii libere”, Donald Trump.