Există bani pentru construirea Aeroportului Braşov-Ghimbav!

O spune seful Comisiei Aeroportul din Consiliul Judeţean, care a dorit sa-si informeze colegii despre stadiul proiectului la sedinta extraodinara de astazi. Conducerea forului judetean i-a explicat insa consilierului Ionel Spinean ca informarile trebuie facute in comisii si ca procedurile de achizitie se fac cu respectarea legii. A părut o noua sedinta de taraganare a unui proiect sustinut declarativ de toata lumea, care bate insa pasul pe loc de ani intregi

Cotidianul nostru a spus-o de mai multi ani și o tot repetă – nu banii sunt problema pentru realizarea proiectului ci blocarea investitiei de catre cei care conduc institutia. Daca incepand cu anul 2000 cel care s-a opus, in patru mandate în care jumulit Consiliul Judetean, se numea Aristotel Cancescu, ce credeți, dupa alegerile din iunie 2016 a aparut un altul, Adrian Vestea impreună cu cei care conduc institutia.

Iată că, ce am sustinut noi de peste un deceniu, o spune si seful Comisiei Aeroportul din Consiliul Judeţean, consilierului Ionel Spinean, care a dorit sa-si informeze colegii despre stadiul proiectului la ultima sedinta extraodinara. Conducerea forului judetean l-a blocat și chiar i-a explicat ca informarile, vezi doamne trebuiesc facute in comisii si ca procedurile de achizitie se fac cu respectarea legii. Pentru asemena indivizi, care cică ne conduc, nu există decâ un singur gest DEMISIA!

Se previgurează o nouă fază de taraganare a unui proiect sustinut declarativ de toata lumea, care bate insa pasul pe loc de ani intregi, doar la prima vedere fără explicații. Este vizibila de la distanta cauza – ȘPAGA! Repetăm din BANI privați nu se prea poate fura fără consecințe, pe când din BANI PUBLICI, viața a demonstrat că mai degraba DNA tine de șase decat să ne apere de hoți.

Investitori au fost si incă sunt

Potrivit consilierului judetean ecologist Ionel Spinean, investitori din Israel, Austria, Turcia s-au arătat interesaţi de proiectul Aerportului Brasov-Ghimbav, despre care el crede că ar putea deveni functional în jurul datei de 1 decembrie 2019.

Se pare ca potentialii investitori au cerut licitatie internationala, in timp ce Consiliul Judetean vrea garanții bancare de la cei interesati sa investeasca in aeroport. Ce garanții bancare să ceri când investitorul bagă banul?

Consilierul Spinean a dorit să-şi informeze colegii în legătura cu stadiul negocierului in proiectul Aeroportului, dar prea putini colegi de consiliul s-au aratat interesati de subiect. Pentru lămurirea lucrurilor și mai ales a ”circuitului mișcarii” informarilor la Consiliul Judetean, cum trebuie facute ele și mai ales cât de organizat să fie cadrul s-a gasit ”binevoitorul” și ”știitorul”. Potrivit lui Mihail Veştea, in ceea ce priveşte informaţiile pe care consilierii vor să le transmită colegilor, există comisii, un regulament de funcţionare, proceduri şi modalităţi de informare. Hai că le-a zis ca din carte. Știe bine ce spune dl Vestea din experienta celor peste zece ani ca primar la Predeal. Longeviv in madare ca si colegul lui de partid Aristotel Cancescu.

În cele din urmă, conducerea Consiliului Judeţean a precizat că trebuie făcut un studiu de fundamentare din care să rezulte cele mai bune căi pentru finalizarea aeroportului.

Vicepreşedintele Adrian Gabor spune că trebuie făcut studiul de oportunitate, din care va reieşi caietul de sarcini şi declară că licitaţia publică internaţională ar fi cea mai bună soluţie. În prezent, în această perioadă este în curs de derulare procedura de licitație pentru elaborarea proiectului tehnic pentru căile de rulare la pista aeroportului. Noi recomndam C.J. Brasov să nu mai cheltuie banii pe proiecte, ce există acum este suficient pentru demararea actiunii de aducerea investitorului. Sigur banii vor fi risipiti ”aiurea” pentru că orce investitor își va face propriul proiect in care să investească.

Vlad T. & Vifor Rotar