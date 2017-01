,,Existenţa FC Braşov depinde de banii de la Steaua”, susţine fostul administrator judiciar, Marian Brescan

În plină perioadă precompetiţională, marcată însă de incertitudine şi suspans pentru FC Braşov, fostul administrator judiciar al clubului, Marian Brescan, a ieşit la rampă printr-o scrisoare deschisă, primită la redacţie, în care acuză presa şi autorităţile de ,,vînătoare după senzaţional fără conţinut“, respectiv de „inerţie şi neimplicare“, când vine vorba de echipa Braşovului. Totodată, Marian Brescan spune lucrurilor pe nume şi în cazul banilor pe care echipa braşoveană în primeşte de la Steaua, în contul transferului lui Chipciu. Practic, Steaua trebuie să plătească eşalonat sumele şi până acum, Becali se ţine de cuvânt, chiar devansează termenele de plată. Redăm un fragment din această scrisoare deschisă, cu promisiunea că vom reveni cu alte aspecte…

,,Steaua e atacată de FC Braşov, FC Braşov acuză Steaua… Titluri de… senzational ! De unde până unde a ajuns FC BRAŞOV sa atace Steaua? …sau să o acuze? Acestă tendinţă bolnavicioasă de a răstălmăci afirmaţiile colocviale scose din context, dintr-un dialog informal, purtat la telefon cu preşedintele interimar al FC Braşov, ne-a pus într-o situaţie de toată jena. De la extaz, la… agonie! După luni de zile de muncă asiduă, după sute de ore de analize şi expertize, concretizate în sute de pagini de rapoarte, acum, când aproape am clarificat cu autorităţile situaţia insolvenţei, ne-am trezit în mijlocul unui conflict mediatic, care are potenţialul de a ne bloca principala sursă de venituri. De aceste venituri depinde insăşi existenţa FC BRAŞOV, acum în perioada de iarnă şi de pauză competiţională. Acum, când FC BRAŞOV avea nevoie mai mult ca oricând de susţinere publică, am fost puşi în situaţia de a relua demersurile, pentru a convinge conducerea STEAUA să ne susţină financiar cu plăţi parţiale, înainte de termenul convenit prin contract. Da! Steaua îşi achită obligaţiile, eşalonat, în termenele contractuale! Nu e datoare, nu e atacată şi FC BRAŞOV nu acuză Steaua… Reprezentanţii TOP EXPERT SPRL au avut un dialog civilizat şi au găsit înţelegere la conducerea Stelei!”…Acesta este un fragment din scrisoarea deschisă, formulată de Marian Brescan….vom continua cu alte aspecte desprinse din acest document, acum, când FC Braşov are nevoie, într-adevăr de susţinere, pentru că se confruntă cu destule obstacole , venite din toate părţile, de pe teren şi din afara lui…Cert este că fără banii pe Chipciu, eşalonaţi sau nu, FC Braşov are şanse mici de supravieţuire. Să nu uităm că echipele stabilesc acum programele de pregătire de iarnă şi unele chiar au început să le deruleze, iar FC Braşov nici nu s-a reunit încă…

D.D.