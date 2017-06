Extremismul maghiar şi „problema secuilor”. De ce Secuii cedează maghiarizării !?

Orice Stat urmăreşte să acopere o regiune geografică organică în întregimea ei”

– spunea

Kjellen,politician suedez redutabil si mare politolog european, nascatorul si inventatorul termenului de „Geopolitica” Iata ce spunea Domnia Sa nu tocmai de mult in Parlamentul European despre zbaterea fara noima a elitelor revizioniste ce se agita international in Bazinul Carpatic si al Dunarii de mijloc.

„Basinul Dunării de mijloc, este o astfel de regiune, dar vecinii voştri Unguri , nu-l pot pretinde nici pe departe în întregimea lui,

Pentru un mare Stat Unguresc ,cum si l-ar dori si il revendica de 100 de ani, ei sunt doar o modestă, mică insulă etnică, ce se pierde în cadrul acestui mult prea larg basin pentru ei.

Şi n-ai dreptul să pretinzi pentru tine o regiune geografică organică, întreagă, decât atunci când neamul tău o poate umple în întregime.Demografic si economic!

Altfel, trebuie să te mulţumeşti cu cât, din acest basin, ocupă masa neamului tău. Iar Transilvania (o poţi afla din cel dintâi tratat de geopolitică, care-ţi va cădea sub priviri), e sortită de la începutul lumii ca să fie sâmbure de ţară, cum o vedem că e în România Mare , covarsitor etnica . Si nu piesă de margine, secundară, cum a fost – şi ar fi! – într-o prea indelung planuita Ungarie Mare.”