Făgărășanca Alina Bica condamnată pentru a se da exemplu! Pentru cine?

„Inculpata Alina Bica a comis nemijlocit acte concrete de ajutor pentru inculpatul Simu Horia, favorizand cu stiinta emiterea unei solutii de clasare a unui dosar al DIICOT”, se arata in motivarea instantei supreme.Judecatorii considera ca Bica, prin atitudinea sa, a urmarit inchiderea dosarului lui Horia Simu. „Alina Bica nu a fost in masura sa justifice intr-un mod credibil conduita sa, singura explicatie rezonabila fiind aceea ca, in realitate, a urmarit solutionarea dosarului printr-o solutie de clasare (….) Inculpata Bica Alina a actionat cu intentie calificata prin scop, probele administrate in cauza dovedind ca si-a dat seama si a dorit sa dea ajutor inculpatului Simu Horia, a carui activitate era cercetata intr-un dosar al DIICOT, prevazand ca prin faptele sale creeaza o stare de pericol pentru infaptuirea justitiei”, se mai arata in motivare.

Magistratii mai considera ca exista o incompatibilitate intre conduita unui procuror si comportamentul manifestat de Alina Bica.

„Gradul de pericol social ridicat al activitatii infractionale desfasurate de inculpata Bica Alina este reliefat de tipul relatiilor sociale vatamate referitoare la infaptuirea justitiei, precum si la imprejurarea ca inculpata s-a folosit de calitatea de procuror sef al DIICOT si a intreprins actiuni de sprijin a inculpatului Horia Simu, a carui activitate era cercetata intr-un dosar penal, actiuni apte sa impiedice tragerea la raspunderea penala a acestuia, existand contradictii flagrante intre exigentele legate de conduita pe care le presupune functia de procuror si comportamentul concret manifestat de inculpata”, se mai precizeaza in motivare.

In 26 ianuarie, instanta suprema i-a condamant pe fosta sefa a DIICOT Alina Bica la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe omul de afaceri Horia Simu la patru ani si pe fostul sef al ANAF Serban Pop la cinci ani de inchisoare, in dosarul privind fapte de coruptie legate de solutionarea favorabila a unui dosar al lui Simu.

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.