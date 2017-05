Chiar și fără dobânzi atractive depozitele populatiei si firmelor a crescut!

Sigur este bine ca populatia sa economiseasca. Romanii nu a u fost niciodata risipitori. Din pacate lipsa unor proiecte care sa atraga populatia sa investeasca nu face altceva decat sa impinga romanul sa apeleze la depozitele bancare desi politica dobazile este complet neatractivă. La Brasov, suntem convinsi, ca intr-un proiect extrem de interesant cum este Aeroportul International ar investi multi concetateni sau firme, daca plasamentul ar avea un randamant bun. Și randamentul sigur ar fi excelent avand in vedere nivelul unor investitori care au dorit sa finanteze proiectul.

Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna martie 2017 cu 0,9% fata de luna februarie 2017, pana la nivelul de 274,64 miliarde lei, au transmis miercuri reprezentantii Bancii Nationale, cei care monitorizeaza aceste date.

Depozitele in lei ale populatiei au crescut la 105,57 miliarde lei. in vreme ce depozitele in lei ale firmelor au urcat la 81,79 miliarde lei. Cat priveste depozitele in valuta, acestea au urcat pana la 87,27 miliarde lei, mai arata datele BNR.

De asemenea, soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna martie 2017 cu 1,5% (1,4% in termeni reali) fata de luna februarie 2017, pana la nivelul de 223,1 miliarde lei. Creditul in lei s-a majorat cu 2,4% (2,3% in termeni reali), in timp ce creditul in valuta exprimat in lei s-a majorat cu 0,2% (exprimat in euro, creditul in valuta a scazut cu 0,5%).

La 31 martie 2017, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 3,1% (6,3% in termeni reali) fata de 31 martie 2016, pe seama majorarii cu 14,1% a componentei in lei (17,6% in termeni reali) si a diminuarii cu 9,1% a componentei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul in valuta s-a redus cu 10,6%).

Vlad T.