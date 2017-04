Fără medalii pentru România, după primele finale ale europeanului de gimnastică

România a fost reprezentată de două gimnaste, vineri, în concursul individual compus, din cadrul Campionatelor Europene de la Cluj. Cele două sportive au avut o comportare modestă, clasându-se mediocru. Ioana Crişan a încheiat pe locul 18 din 24 de finaliste, cu un total de 51,032 p, aceasta după ce înaintea ultimei rotaţii, tânara sportivă originară chiar din Cluj ocupa locul şapte. La fel ca şi în calificari, Crişan nu a rezistat presiunii şi a ratat la bârnă, căzând de pe aparat, la una dintre liniile acrobatice.

Cealaltă reprezentantă a României, Olivia Cimpian, a încheiat penultima, pe locul 23, cu un total de 50,106. Medalia de aur a fost obţinută de britanica Elissa Downing, cu 55,765, aceasta fiind urmată pe podium de Zsofia Kovacs din Ungaria (55,432) si de franţuzoaica Melanie De Jesus Dos Santos (55,065).

Podiumul la individual compus masculin, concurs în care România nu a fost reprezentată : ucraineanul Oleg Verniaiev (foto) şi-a apărat cu succes titlul european cucerit în urmă cu un an la Berna, rusul Artur Dalaloyan a încheiat al doilea, în timp ce bronzul i-a revenit britanicului James Hall.

Ierarhia primilor opt in concursul individual compus in care Romania n-a avut niciun reprezentant:

D.D.