Fără taxă de mediu la înmatriculari …cozile sunt mai ușor de suportat!

De la 1 februarie este posibila inmatricularea masinilor aduse din Uniunea Europeana fara plata taxei de mediu. Brasovenii cu masini cumparate la mana a doua din Europa s-au asezat la coada la serviciul de inmatriculari inca de marti seara de la ora 8. Fericiti ca nu vor mai fi nevoiti sa plateasca taxa de mediu, oamenii au petrecut noaptea in fata institutiei.

De la 1 februarie este posibila inmatricularea masinilor aduse din Uniunea Europeana fara plata taxei de mediu. Brasovenii cu masini cumparate la mana a doua din Europa s-au asezat la coada la serviciul de inmatriculari inca de marti seara de la ora 8.

Fericiti ca nu vor mai fi nevoiti sa plateasca taxa de mediu, oamenii au petrecut noaptea in fata institutiei. Cand a inceput programul la serviciul de inmatriculari si permise auto, s-au eliberat nu mai putin de 500 de bonuri de ordine.

Potrivit comisarului sef Viorel Popescu, sef serviciu inmatriculari , intr-o zi obisnuita, sosesc aproximativ 200 de solicitari de inmatriculare a unor autovehicule la mana a doua. Brasovenii spun ca asteptau aceasta zi ca sa evite o cheltuiala importanta si sa poata circula linistiti cu masina.

In schimb, la serviciul pasapoarte a fost o zi obisnuita, chiar daca si aici au fost eliminate taxele.

Oricine isi doreste un pasaport trebuie sa plateasca insa sume destul de importante, astfel ca numarul de solicitari a crescut nesemnificativ. Angajatii se asteapta la o crestere destul de mare de luni, datorita faptului ca vor intra si copiii in vacanta.

Deocamdata, oamenii nu au toate informatiile necesare si cred ca pasaportul simplu temporar este gratuit, dar documentul costa 96 de lei, in loc de 218.

Data de 1 februarie a adus eliminarea a 102 taxe.

Vifor Rotar