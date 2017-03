FC Braşov a cerut oficial amânarea meciului cu ASU Poli Timişoara

La conferinţa de presă de joi, antrenorul ,,stegarilor”, Cornel Ţălnar, a prefaţat meciul capital, pe care echipa sa îl va susţine duminică, la Şiria, cu UTA : „Meciul cu UTA este important pentru ambele echipe, un joc de totul sau nimic. O victorie a celor de la UTA le-ar consolida locul 2, iar în cazul în care noi vom cîştiga sau meciul se va termina la egalitate, războiul va fi dus pînă aproape de finalul campionatului. Sper ca băieţii să dea totul să obţină un rezultat favorabil. În funcţie de rezultatul meciului cu UTA vom şti care vor fi şansele noastre în lupta pentru promovare. Ne-a prins bine această pauză, am reuşit să facem şi noi antrenamente aşa cum trebuie. Din ce am văzut la antrenamente, jucătorii sînt decişi să obţină un rezultat bun cu arădenii“, a spus Ţălnar.Antrenorul stegarilor a mai spus că nu mai doreşte să vorbească despre arbitraje, după tot ce s-a întîmplat în primele etape din 2017.„În ultimele etape au fost multe greşeli de arbitraj, dar nu vreau să mai vorbesc despre aceste lucruri, pentru că nu vreau să-mi fac duşmani în plus. Toată lumea a văzut că noi am avut un penalti neacordat la Călărăşi, la Mioveni, în meciul cu UTA, gazdele au avut un gol perfect valabil, dar anulat, iar la Clinceni, cei de la Sepsi au marcat golul victoriei după un fault în atac şi o poziţie suspectă de offside“.

În altă ordine de idei, Ţălnar a spus că a trimis o solicitare federaţiei, în care cere amânarea meciului cu ASU Poli Timişoara, programat după partida de la Şiria. Aceasta, deoarece, doi dintre jucătorii U 21, Paul Iacob şi Robert Moldoveanu vor fi plecaţi la loturile U 21, respectiv U 18 ale României. Dacă solicitarea clubului va fi admisă, în week-end-ul 24-26 martie, echipa ,,stegarilor” ar putea să joace un meci amical, cu Dinamo, care se va afla în pregătire pe meleagurile braşovene.

,,Am vorbit cu Mutu şi cu Contra şi ei vor să joace cu noi, mai ales că Dinamo va veni în cantonament la Braşov“, a spus Ţălnar.

Dorin Duşa