FC Steagu Roşu încearcă să-şi croiască drum : ,,Mai avem multe de făcut dar nu totul depinde numai de noi”, spune Horaţiu Culcear, preşedintele Ligii Suporterilor Stegari

Liga Suporterilor Stegari face paşi, timizi ce-i drept, pentru materializarea proiectului FC Steagu Roşu. Vineri, Horaţiu Culcear, preşedintele Ligii şi jucătorul Horia Popa, care a aderat din prima clipă la proiect, au avut o întâlnire cu un patron braşovean, care a jucat fotbal şi care le-a promis sprijin. Urmează ca FCSR să beneficienze în scurt timp de Certificatul de Identitate Sportivă, după care vor fi depuse şi actele la Asociaţia Judeţeană de Fotbal, a cărei Adunare Generală, din luna august, va decide legat de repartizarea potenţialei echipe în liga a patra sau a cincea. Până atunci, continuă demersurile, continuă zbaterea celor care au gândit proiectul..

,,A fost greu, pentru că în ultima lună am muncit zi de zi pentru proiect. În momentul de faţă, aşteptăm să iasă actele. De semenea, dosarul pe care va trebui să-l prezentăm la Asociaţia Judeţeană de Fotbal a aproape gata şi sperăm să-l depunem săptămâna viitoare. Tot săptămâna viitoare, vom organiza alegeri pentru funcţia de preşedinte şi apoi vom ieşi cu declaraţiile publice, pe care le aşteaptă toată lumea. Avem şi un jucător care a îmbrăţişat proiectul nostru, Horia Popa şi sper ca acest lucru să fie o garanţie a faptului că ne dorim să ajungem sus. Prioritatea noastră este să facem în aşa fel încât să jucăm pe stadionul Tineretului, acolo unde practic am crescut. Oricum, sunt multe lucruri pe care ni le dorim îndeplinite, însă nu depinde totul de voinţa noastră. De aceea, invităm la calm, la răbdare, pentru că vrem să facem totul temeinic, nicidecum în pripă”, ne-a spus Horaţiu Culcear

,,De când am aflat de proiect, am fost sută la sută dedicat şi nu m-a interesat nicio ofertă din judeţ. Am destui ani la FC Braşov, aici am crescut practic şi vreau să atrag foştii mei colegi în acest proiect. Un lucru bun este că şi domnul Andrei Şanta, un stegar sută la sută, este alături de noi. Va fi, cu siguranţă, un câştig. Am borbit şi pentru nişte tricouri de joc şi am primit promisiuni că se rezolvă, ceea ce este o nouă dovadă că avem oameni de treabă lângă noi”, a completat Horia Popa

Dorin Duşa