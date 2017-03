Filosoafa natională grohăie și la Bruxelles …

Individul, crescut sub pulpana vechii Securitati, apoi „infiat” de Basescu , s-a mai lipit de o „gratuitate”: a participat… la o ședință în Parlamentul European unde a fost dezbătută situația justiției din România în comisia Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). Cu acest prilej Liicheanu a lansat un atac furibund la adresa PSD-ului și a coaliției de guvernare. Uitati-va la imbibatul asta, care nu incape, in propriul birou, decat pe un fotoliu cu …trei locuri!

” Ma intrebi ce gel de dus, ce crema de corp a folosit filosoful in aceasta dimineata? Urma o zi grea si incarcata printre profani, fie ei si cu papion european:

„Îți mărturisesc că, la rându-mi, petrec în fiecare dimineață, în baia mea, minute de adevărată voluptate și toate în preajma răsfățurilor pe care mi le procură mai întâi dușul matinal – cu alegerea, după felul în care voi începe ziua, a gelului de duș cel mai potrivit (șovăi zilnic între mirosurile de ghimbir, ceai verde și lavandă de la Roger & Gallet) -, apoi, odată dușul terminat, utilizarea cremelor de față de la Clinique, a cremelor de corp de la Molton Brown sau a gamei de The Vert de la Bvlgari, în sfârșit, alegerea parfumului din prima parte a zilei: Carolina Herrera sau Bois d’Argent de la Dior. „, a scris Ionuț Cristache pe pagina personală de Facebook.

P.S.Mai mulți lideri de opinie din România, printre care jurnaliști și scriitori, alături de europarlamentarul Monica Macovei, au mers la o ședință a Comisiei de Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European unde au lansat atacuri la adresa actualei guvernări de la București. La Bruxelles, scriitorul Gabriel Liiceanu a susținut, printre altele, că Liviu Dragnea a cerut demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Guvernul a fost reprezentat de ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a spus că ceea ce a făcut DNA, anchetarea membrilor Guvernului în cazul OUG 13, a fost o greșeală. Surprinzător, președintele Klaus Iohannis nu se situează în tabăra Macovei – Liiceanu. O EXPLICATIE : Scrisoarea asumată de 11 intelectuali din România cu nume și semnătură, recunoșteau că, orbiți de propria lor bună-credință și de speranță, s-au numărat, o vreme, printre susținătorii lui Traian Băsescu . Medici, oameni de litere, juriști, cadre universitare, cu mai multe cărți publicate, unele chiar la edituri din străinătate, confirmau prin acele rânduri … că au greșit. Mai mult, își încheiau această formă de exorcism, de alungare a diavolului din sinele lor prin mărturisire, smerindu-se: „vă rugăm să ne iertați, am sprijinit un monstru!”.

Generalul (r) Aurel Rogojan, fost șef de cabinet al lui Iulian Vlad între 1977 – 1985 , activ în cele mai înalte poziții ale Securității până în 1989 și apoi, ale SRI, a început (după trecerea sa în rezervă în 2006) să aducă la lumină crâmpeie de adevăr, bine tăinuite până atunci în fișetele de maximă confidențialitate ale serviciilor secrete.

Unele dintre acestea mi se par uluitoare și edificatoare în egală măsură pentru înțelegerea câtorva dintre „ciudățeniile” fenomenului supranumit „intelectualii lui Băsescu”.În volumul „Fereastra serviciilor secrete”, Aurel Rogojan a inclus două capitole relevante pentru fenomenul amintit,intre care: Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu. Desigur, Școala de la Păltiniș” nu poate fi expediată prin notații lapidare. În ultimă instanță ,filosoful Noica , în calitate de „agent formator ideologic” sau de „război politic” al Intelligence Service, și-a asumat misiunea de a forma 10 propagandiști ai sistemului de valori occidentale.

„Dacă Noica ar mai trăi și ar auzi ce a dorit să afle un discipol al său (Andrei Pleșu, n.a.) din volumele Dosarului maestrulu i (cele rămase clasificate) și-ar revizui demersul inițial, iar Fundația Noua Europă, prin care continuă să fie subvenționat, ar putea fi exclusă de la finanțarea externă”.

Un alt discipol (Gabriel Liiceanu, n.a.) îi datorează lui Noica moștenirea Editurii Politice, căci acest cadou nu i-a venit de la FSN, ci ca urmare a unei solicitări externe din partea organizației secrete Pinay Circle” . ….semnata de Plesu,proaspat ministru al Culturii in primul Guvern Roman!. Așadar, nu celor din prima linie a comandoului antinațional supranumit „Intelectualii lui Băsescu” li se datorează momentul ales să trădeze România pe la Est, ceilalți pe la Nord . Marea nedumerire este cum de a fost posibilă reunirea acestora într-o echipă comună? Și cum de „Factorul Intern” ar fi ultima speranță în fața „stafiei antipatriotismului deșănțat și a trădării naționale” , pasiv la asalturile ocultei internaționale întru distrugerea identității și mândriei noastre naționale.

”Mi se pare un lucru bun că domnul ministru a mers să clarifice aceste lucrui. E posibil să apară prezentări trunchiate. E important să participe miniștri, să aducă clarificări la poziția României.”, a spus Klaus Iohannis. (ddr)