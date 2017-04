Finanțare de 200.000 Euro pentru microintreprinderi – termenul de depunere s-a prelungit iarăși

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prelugeste pentru a doua oara termenul de depunere a proiectelor pentru fondurile europene de 25.000 euro – 200.000 euro, destinate microintreprinderilor. De asemenea, se prelugeste si teremenul pentru cererea ajutoarelor regionale de stat si a ajutoarelor de minimis, de pana la 1 milion euro. Investitiile acceptate acopera o larga paleta de afaceri in productie si servicii, de la constructii si confectii, pana la depanare de calculatoare, software, reprezentare media, sali de fitness etc.

Saptamana trecuta ministerul de resort a anuntat ca urma sa prelugeasca termenele de depunerea porietelor, ca urmare a restrictionarii accesului noilor utilizatori la sstemul electronic de depunere, MYSMIS 2014, pe fondul unor lucrari de remediere a unor deficiente.

Antreprenorii cu microintrepreinderi vor putea depune proiectele, in cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), pana la 04.05.2017, ora 12:00:00, in sistemul electronic MySMIS 2014.

Este vorba despre Cod apel (MySMIS): POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri.

Aceasta este a doua prelungire, termenul precedent fiind 27 aprilie 2017, iar termenul initial, 27 ianuarie.

Apelul face parte din Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Apelul de proiece s-a deschis in data de 27 iulie 2016, fiind pusi la bataie 234 milioane euro, din care 199 de milioane de euro de la Comisia Europeana si 35 de milioane de euro din bugetul de stat.

Sprijinul nerambursabil pentru fiecare proiect este prevazut intre 25.000 de Euro si 200.000 de euro. Intensitatea acestui ajutor de minimis este de maximum 90%, ceea ce inseamna ca firma solicitanta trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din valoarea proiectului.

Celelalte 7 regiuni de dezvoltare au alocate sume diferite din anvelopa finantarii valabile in acest apel de proiecte:

Va reamintim ca firmele care vor putea accesa banii europeni trebuie sa aiba vechime de cel putin 1 an si sa desfasoare activitati in anumite domenii.

Codurile CAEN acceptate acopera o larga paleta de afaceri in productie si servicii, de la constructii, confectii, pana la depanare de calculatoare, software, reprezentare media, sali de fitness etc.

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

– Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii

– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.