Finantzatorul din umbră al fostului primar Klaus Johannis

Presedintele Klaus Iohannis l-a propus ambasador in Danemarca pe Mihai Alexandru Grădinar, un tanar diplomat care a mai lucrat la ambasada din Viena. Viitorul ambasador este insa fiul unui controversat afacerist local din Sibiu, Ilie Gradinar. Acesta a condus o companie aflata in subordinea directa a primariei Sibiu, condusa pe atunci de Klaus Iohannis…

Intr-un articol din presa locala, tanarul Mihai Gradinar a declarat despre Klaus Iohannis ca „suntem prieteni buni, de familie” . Si inca ce buni prieteni…

UPDATE: Mihai Gradinar raspune intr-o precizare-replica remisa redactiei sibiene ca este diplomat de carieră din anul 2002: „anul când am intrat în acest domeniu ca atașat diplomatic în cadrul M A E . În acești 14 ani am parcurs toate etapele profesionale, îndeplinind de fiecare dată toate criteriile de avansare în grad diplomatic” .

Chestionat de ziaristii de la Monitorul de Sibiu de ce cununia sa civila a fost oficiata chiar de primarul Klaus Iohannis intr-un nou sediu al Primariei, Mihai Gradinar a spus: „Nu stiu de ce s-a facut cununia in Primaria noua. Domnul Johannis a organizat evenimentul acolo, el a oficiat si ceremonia. Suntem prieteni buni, de familie „ . Presa a mai consemnat ca a fost prima cununie civila oficiata de Iohannis in noul sediu.

Tatal lui Mihai Gradinar, Ilie Gradinar, era cotat in Top Forbes 2011 cu o avere estimata la 7-8 milioane de euro.

Cum si-a facut averea? A fost director general la SC Energie Termica SA,Sibiu iar in 2014 aparea ca membru in Consiliul de Administratie al SC Piete Sibiu SA, ambele companii aflate in subordinea Primariei Sibiu. Dar una dintre sursele averii este fabulosu complex turistic balnear Statiunea Ocna Sibiului (achizitionat pe mai nimicin 2006, dar scos la vanzare cinci ani mai tarziu pentru 90 de milioane de euro!) , despre care insa scria in 2014 ca a intrat in insolventa si apoi in faliment.

Ilie Gradinar avea peste 2 milioane de lei in conturi, dar si o datorie de 500.000 de euro veche din 2003. La acel moment, Ilie Gradinar avea 25% din actiunile firmei Delta Construct SRL, era administrator special la S.C. Statiunea Ocna SA, manager la SC Universal Business SA si la SC Tehnosib 100 SRL, si membru in CA al SA Piete Sibiu SA. Ilie Gradinar a fost membru PSD pana in 2006, cand si-a dat demisia.

Potrivit unor surse locale consultate de HotNews.ro, Ilie Gradinar trecea drept unul dintre oamenii foarte apropiati de fostul primar al Sibiului. Pe langa faptul ca acesta a condus ani de zile o companie aflata in subordinea consiliului local, Energie Termica SA, bugetarul a prosperat in acest timp acumuland o avere evaluata la multe milioane de euro.

In presa au aparut numeroase informatii referitoare la companii-capusa, trecute pe numele unor apropiati, care executau lucrari de constructii sau reabilitare a strazilor din oras sau din judet. Energie Termica SA, desfiintata in 2012, s-a reprofilat in ultimii ani de activitate pe constructia de drumuri.

” Energie Termică nu mai are nimic” , a anunțat ,pe neasteptate,primarul Sibiului Klaus Johannis la sfarsitul lui 2012 , citat de presa locala. ”Cred că acum mai sunt trei sau patru angajați. Își vor căuta de lucru. Energie Termică va mai avea doar forma juridică, nu va mai avea nici patrimoniu, nici alte lucruri, decât o clădire care este folosită de poliție și așa mai rămâne” , a spus la vremea respectiva Klaus Johannis.

Dar „Ilie Gradinar, zis Ilie Gigacalorie, a fost recuperatdiscret de Klaus Iohannis si l-a salvat dupa ce a plecat din PSD. Sunt legaturi foarte puternice intre cei doi. Este cea mai mare vulnerabilitate a lui Klaus Iohannis in Sibiu„, au declarat pentru HotNews.ro surse locale .

Ilie Gradinar a aparut in Top 500 Miliardari Forbes, editia 2011, cu o avere evaluata la 8 milioane de euro. Presa locala mentioneaza la vremea respectiva ca „Ilie Gradinar si Adrian Cioca împart amândoi pozitia 462. Gradinar este cunoscut în Sibiu mai mult ca fiind „boss-ul” de la Energie Termica SA. Personaj retras, dar si „terfelit” prin presa locala dealungul timpului, Gradinar a devenit si proprietar al complexului balnear Ocna Sibiului, pe care la si scos la vânzare în aprilie cu 90 de milioane de euro .

Despre Ilie Gradinar nu se stiu foarte multe amanunte referitoare la modul în care a devenit proprietar al unor active imobiliare extrem de importante, în judetul Sibiu. S-a nascut în Fagaras, judetul Brasov, si este inginer (absolvent în 1975 al Institutului Politehnic Bucuresti). A facut stagiatura si a lucrat câtiva ani în Bucuresti, si imediat dupa Revolutie , s-a mutat la Sibiu. Timp de opt ani a ocupat controversata functiaevde director la Agentia Centrale Termice din cadrul Regiei Autonome cu acelasi nume,unde s-a imbogatit.”

insusi Klaus Iohannis, pe atunci primar, a tinut sa-i ia apararea lui Ilie Gradinar. Presa locala a consemnat urmatoarea declaratie a fostului primar: „ Nu sunt invidios. Mi-am permis sa-l întreb pe domnul Gradinar care e situatia la topul bogatilor si se pare ca e vorba de o serie de confuzii… Deocamdata se poate spune confuzii. S-ar putea ca cineva sa fi dorit sa-l puna într-o pozitie nu foarte buna … Ca ar avea si alte surse de venit pe care eu nu vreau sa le comentez; îl puteti întreba pe el. Dar legat de acesta , e vorba de erori consecutive în evaluare, pornind de la societatea din Ocna, care a fost scoasa la un pret care într-o revista a aparut… de zece ori pretul si asa mai departe. Niste aberatii… Însa nu am mers pe fir si nu m-am interesat în detaliu. Conform afirmatiilor facute de domnul Gradinar, prezenta în top este aberanta si ireala", a declarat, luindu-i apararea dl primar Johannis, citat de Turnul Sfatului.