Florentin Petre, antrenor secund FC Braşov : ,,Aşteptăm ziua de marţi, după care nea’ Gigi ar putea trimite banii pe Chipciu”

După meciul cu Mioveni, antrenorul secund al grupării ,,stegarilor”, Florentin Petre şi-a felicitat elevii, dar a deplâns faptul că la Braşov, deşi sunt oameni şi firme potente financiar, nimeni nu ajută echipa : ,,A fost un meci greu, nu mă aşteptam să existe o presiune aşa mare. Aş dori să le mulţumesc băieţilor pentru calitatea, devotamentul şi dăruirea de care au dat dovadă. Dacă aveau o concentrare mai mare, puteam câştiga acest meci. A avut şi Mioveni ocazii mari de a marca şi consider că, până la urmă, acest egal este echitabil dar nu ajută pe nimeni. Am reuşit cumva să-i capacităm psihic pe jucătorii noştri, ţinând cont de problemele din jurul echipei. Din punctul meu de vedere, cu Mioveni au jucat cam 65-70 la sută din potenţialul lor şi au făcut eforturi foarte mari ca să ajungă la acest nivel. Situaţia este foarte grea, pentru noi important va fi să vedem ce se va întâmpla până marţi, ultima zi în care Sporting Piteşti poate depune memoriu la TAS, în cazul atât de mediatizatului caz Chipciu. Din ce am vorbit cu patronul FCSB, ne-a promis că în momentul când totul va fi în regulă în acest caz, va vira banii la FC Braşov. Îmi doresc ca această echipă să meargă mai departe, pentru că Braşovul merită o echipă în prima ligă. Sunt aici oameni cu bani, firme deosebite, care pot susţine o echipă în prima ligă. Acum, din păcate, situaţia este cum este, dar parcă este păcat de oraşul acesta frumos şi de oamenii aceştia care vin să susţină necondiţionat echipa. Braşovul merită mult mai mult”

D.D.