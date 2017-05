Florentin Petre, antrenor secund FC Braşov : ,,În peste 35 de ani de fotbal, nu m-am confruntat cu o situaţie precum cea de la Braşov”

Conferinţa de presă de după partida pierdută de FC Braşov cu Brăila a fost onorată de Florentin Petre, antrenor secund al echipei ,,stegarilor”, care, cu glasul sugrumat de supărare, a spus : ,,Este dureros ce s-a întâmplat, atât în meciul cu Brăila cât şi de ceva timp încoace. Personal, sunt într-o situaţie destul de grea, pentru că sufăr să ştiu că un club de tradiţie din România se îndreaptă spre colaps. Am venit aici să muncesc cu sufletul, am venit să fac performanţă, să pot antrena, dar se vede că depindem de nişte lucruri care ne depăşesc. În peste 35 de ani de fotbal, nu m-am confruntat cu o astfel de situaţie, precum cea de la FC Braşov, nici ca jucător, nici ca antrenor. Toată lumea, jucători, conducători şi antrenori, au făcut tot posibilul ca să menţină fotbalul braşovean în viaţă, dar se vede că nu se poate. Este dureros ca într-un oraş aşa mare, nimeni să nu vină lângă echipă, să investească, pentru ca să se facă performanţă. Am stat după o decizie a federaţiei, în cazul Chipciu, care a venit dar se pare că FCSB aşteaptă să vadă dacă Piteştiul atacă sau nu la TAS, însă nu înţeleg de ce procedează aşa, dacă decizia s-a luat pe plan intern şi irevocabil. Băieţii au tras, la antrenamente şi la meciuri, însă în momentul în care psihicul nu funcţionează, poţi să joci la orice echipă de top din lume, că tot nu dai randament. Probabil că acesta a fost ultimul meci al echipei braşovene. În ceea ce mă priveşte, nu voi pleca niciodată de aici”

Dorin Duşa