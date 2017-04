Flori de nu-ma-uita pentru conştientizarea autismului

Ce se poate face cu 11 lei? În opinia statului, se asigură hrana pe o zi a unui adult cu autism. În opinia Asociaţiei „Copiii de Cristal”, se poate cumpăra un ghiveciu cu flori de nu mă uita, care a şi fost dăruit prefectului Braşovului. În România, situaţia persoanelor adulte cu autism este dramatică

Ce se poate face cu 11 lei? În opinia statului, se asigură hrana pe o zi a unui adult cu autism. În opinia Asociaţiei „Copiii de Cristal”, se poate cumpăra un ghiveciu cu flori de nu mă uita, care a şi fost dăruit prefectului Braşovului. În România, situaţia persoanelor adulte cu autism este dramatică, din cauza lipsei serviciilor de suport specializate şi a politicilor publice de incluziune socială. La Braşov, Asociaţia „Copiii de cristal” are în plan o fermă socială care să funcţioneze şi ca un centru de tip respiro, destinat adulţilor cu autism.

2 aprilie este Ziua Mondială a Conştientizării Autismului. În acest an, asociaţiile părinţilor persoanelor cu autism au atras atenţia guvernanţilor că şi ei există şi au nevoie de sprijin real. În prezent, indemnizaţia unei persoane adulte cu handicap este de doar 340 de lei pe lună, ceea ce înseamnă un venit de doar 11 lei pe zi. Cât să acopere o masă anemică de prânz, fără bani de medicamente, terapii sau întreţinere. Sau un ghiveci cu flori de nu mă uita, care a fost dăruit prefectului judeţului.

În prezent, statul nu susţine terapiile tinerilor şi adulţilor cu autism, ale căror costuri sunt foarte mari. Există însă prevederi prin care statul decontează servicii pentru copii cu autism, dar numărul de specialişti care pot recomanda terapia și care se află în contract cu CNAS este foarte mic. Aşa încât, fiecare părinte se descurcă aşa cum poate. Pe Gabriela Plopeanu, preşedinta Asociaţiei „Copiii de Cristal”,, însoţirea şi terapia copilului o costă în jur de 4000 de lei pe lună.

Situaţia tinerilor sau adulţilor cu tulburări din spectrul autist care nu mai au părinţi alături este însă şi mai rea. Pentru ei, Asociaţia „Copiii de Cristal” are în plan construirea unei ferme sociale, în judeţul Braşov, care ar putea funcţiona şi ca un centru de tip respiro. Modelul există în Olanda.

Din ce vor produce ei, în funcţie de abilităţile pe care le au, vor putea trăi. Până la implementarea proiectului trebuie făcut un studiu de fezabilitate.

