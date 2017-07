FMI estimează că 20 de milioane de persoane calificate, au plecat in Occident, din Europa Centrală şi de Est !

La o conferinţă internationala Poul Thomsen, directorul departamentului european al FMI, adeclarat că potenţialul de creştere economică a Europei Centrale şi de Est s-a înjumătăţit în ultimul deceniu, iar plecarea peste hotare a muncitorilor calificaţi este o problemă din ce în ce mai gravă. În plus, unele guverne din regiune au început chiar să pună sub semnul întrebării avantajele integrării europene. În timp ce Europa s-a confruntat cu un deceniu de crize şi probleme economie, procesul de convergenţă dintre ţările din Vest şi cele din Est a încetinit sau chiar s-a oprit. Aceasta a dat naştere pe plan intern la unele semne de întrebare cu privire la validitatea unor reforme politice şi economice dureroase . „Acesta este un semnal de alarmă pentru noi toţi, să nu ne amăgim şi să credem că progresele instituţionale sau în domeniul guvernanţei sunt inevitabile; să nu credem că un astfel de progres este un rezultat de neoprit, o evoluţie constantă. Nu este aşa „, a spus Poul Thomsen.

De asemenea, Thomsen, care a condus programele de asistenţă elaborate de FMI în ţări precum Grecia şi Portugalia , a apreciat că sprijinul excepţional, oferit de creşterea economică globală, de care a beneficiat regiunea Europei Centrale şi de Est în perioada imediată de după ieşirea din comunism este puţin probabil să se repete. În plus, plecarea muncitorilor calificaţi în Europa Occidentală este o altă problemă importantă pentru regiunea Europei Emergente. FMI estimează că 20 de milioane de persoane au plecat din Europa Centrală şi de Est în ultimele decenii, adică 5-6% din populaţia regiunii. Sondajele recente arată că jumătate din companiile din Ungaria şi un sfert din cele din Polonia declară că lipsa de muncitori le limitează producţia şi investiţiile.

În ceea ce priveşte partea politică, Thomsen a evidenţiat creşterea tensiunilor dintre guvernele unor state membre UE din Europa Centrală şi de Est şi Comisia Europeană. În prezent, Bruxelles-ul este nemulţumit de problemele care ţin de statul de drept în Polonia şi de politicile Ungariei în domeniul refugiaţilor. Oficialul FMI a adăugat că o altă îngrijorare este acea că, având în vedere dezamăgirile din ultimul decenii, unele state ar putea inversa reformele politice şi instituţionale destinate consolidării democraţiei şi sprijinirii creşterii economice pe termen lung.

„Există în mod clar un domeniu în care FMI are îngrijorări: „independenţa băncilor centrale. În mai multe ţări, independenţa băncilor centrale este în pericol”, a subliniat Poul Thomsen.