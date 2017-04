Fostul ministrul de interne, Vasile Blaga, rămâne sub control judiciar

Ultimul șef al PDL și fost copresedinte al noului PNL, Vasile Blaga, rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru trafic de influență, a decis definitiv luni Curtea de Apel București.

Curtea de Apel București a respins o contestație depusă de Blaga, după ce acesta primise o decizie nefavorabilă și la instanța de fond — Tribunalul București.

La plecarea din sediul instanței, Blaga a fost întrebat de jurnaliști dacă ar fi de acord să facă un denunț sau să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției în acest dosar.

„Dacă sunt nevinovat? Eu, denunțuri și acord de recunoaștere? Ce să recunosc, dacă nu am greșit. Eu nu am greșit. Sunt nevinovat”, a răspuns Blaga.

Pe de altă parte, el a refuzat să comenteze condamnarea primită în instanță de Elena Udrea și a spus că nu ar fi candidat la conducerea PNL, chiar dacă nu avea acest dosar, pentru că „este rândul unor oameni mai tineri”, dar că „poate să îi ajute”.

Blaga a fost trimis în judecată pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploiești, fiind acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială în schimbul exercitării influenței, astfel încât respectiva firmă să obțină contracte cu două companii naționale.

„În perioada 2011 — 2012, în calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horațiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenței prin intermediul inculpatului Ștefan Gheorghe (vicepreședinte al aceluiași partid) asupra unei persoane care a deținut consecutiv funcții de conducere la două companii naționale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horațiu Bruno să obțină contracte la cele două companii naționale”, afirmă procurorii.

Potrivit DNA, Blaga a primit 500.000 de euro prin intermediul fostului primar al municipiului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan și 200.000 de euro printr-un alt intermediar.

În rechizitoriul întocmit de DNA se arată că o serie de firme care aveau comportament de tip fantomă erau folosite de Gheorghe Ștefan și Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii naționale pentru PDL.

Conform documentului, la nivelul anului 2009, în cadrul PDL a existat o înțelegere între secretarul general Vasile Blaga și vicepreședintele Gheorghe Ștefan, în sensul obținerii de bani pentru partid.

„Potrivit înțelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin numirea, cu ajutorul miniștrilor desemnați politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor naționale și instituțiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de achiziție publică către firme dispuse să ‘cotizeze’ pentru formațiunea politică din care cei doi făceau parte. În acest sens, Ștefan Gheorghe (…) a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naționale din domeniul energiei o anumită persoană. Respectiva persoană (…) a fost dispusă să contribuie — indirect — la finanțarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferențială a unor contracte de achiziție publică spre diverse societăți indicate. (…) Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie națională — prin licitații trucate — cu firma lui Berdilă Horațiu Bruno, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procent prestabilit din valoarea contractelor”, arată DNA intr-un comunicat preluat de AGERPRES.

DNA Ploiești a decis să îi cerceteze într-un dosar separat pe fostul primar Gheorghe Ștefan și pe omul de afaceri Horațiu Bruno Berdilă.